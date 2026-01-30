Tusk zwraca się do Nawrockiego i Dudy. Wszystko po słowach Trumpa
"Waszą rolą nie jest lobbowanie na rzecz interesów innych państw (...) tylko stanie na straży godności Narodu i interesów Państwa Polskiego" - pouczył Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudę Donald Tusk w swoich mediach społecznościowych. To reakcja na komentarze prezydentów dotyczące słów Donalda Trumpa o nikłym zaangażowaniu europejskich żołnierzy NATO w misję w Afganistanie.
Duże kontrowersje wywołał wywiad udzielony stacji Fox News przez Donalda Trumpa, w którym amerykański prezydent podważał rolę europejskich sojuszników w misji w Afganistanie, rozpoczętej w wyniku uruchomienia przez Stany Zjednoczone art. 5 NATO po atakach na USA z 11 września 2001 r.
Przywódca przekonywał, że żołnierze państw sojuszniczych brały wprawdzie udział w działaniach, jednak "trzymali się z tyłu, z dala od linii frontu". Słowa były otwarcie krytykowane m.in. przez brytyjskiego premiera Keira Starmera, czy szefową rządu Włoch Giorgię Meloni. List otwarty z wyrazami żalu i oburzenia skierowało też do Trumpa chociażby polskie Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy "Pamięć i Przyszłość".
