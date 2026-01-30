Niemiecka Federalna Agencja Pracy przekazała, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w styczniu 3,085 mln. Po raz ostatni tak zły wynik odnotowano w roku 2014, kiedy bezrobotnych było 3,138 mln.

Rekordowe bezrobocie w Niemczech. Tak źle nie było od 12 lat

Od grudnia w niemieckich urzędach zarejestrowało się 177 tys. nowych bezrobotnych. Choć według agencji przyczyną są głównie sezonowe fluktuacje na rynku pracy, to rok temu przyrost liczby bezrobotnych był mniejszy. Stopa bezrobocia wynosi w Niemczech 6,6 proc., o 0,4 pp. więcej niż przed rokiem.

ZOBACZ: Używane wagony z Niemiec już w Polsce. Wkrótce dołączą je do pociągów

Andrea Nahles, szefowa Federalnej Agencji Pracy, podkreśla, że po wyeliminowaniu czynników sezonowych bezrobocie w styczniu utrzymałoby się na poziomie z grudnia.

"Wiele umów o pracę tymczasową wygasa z końcem roku, a sektory zależne od pogody, takie jak budownictwo, rolnictwo i turystyka, redukują zatrudnienie" - podał dziennik "Die Welt".

ZOBACZ: "Niemcy do dziś nie zapłacili Polsce". Karol Nawrocki mówił o reparacjach

- Obecnie na rynku pracy panuje niewielka dynamika. Na początku roku bezrobocie znacznie wzrosło z przyczyn sezonowych, ponownie przekraczając granicę trzech milionów - powiedziała Nahles.

W Niemczech coraz trudniej o pracę. 64 tys. młodych czeka na odbycie praktyk

Według danych agencji w Niemczech coraz trudniej o zatrudnienie. "Liczba wolnych miejsc pracy zarejestrowanych w agencjach zatrudnienia spadła do 598 tys. To o 34 tys. mniej niż rok temu" - poinformował dziennik.

ZOBACZ: Niemieckie wojsko ćwiczy "najgorszy scenariusz". Może nastąpić za dwa lata

Bezrobocie w Niemczech to problem dotykający także młodych ludzi - w styczniu 64 tys. osób bezskutecznie poszukiwało miejsca, gdzie mogłoby odbyć praktyki zawodowe. Według dziennika rzeczywiste liczby mogą być znacznie wyższe po uwzględnieniu bezrobocia nierejestrowanego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni