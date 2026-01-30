"To absolutnie wykluczone". Zełenski reaguje na propozycję z Moskwy

- To absolutnie wykluczone. Mogę zaprosić go do Kijowa. Wpuścimy go. Jeśli tylko chce, jestem otwarty na rozmowę - powiedział w piątek Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Zełenski odniósł się w ten sposób do słów bliskiego współpracownika Władimira Putina - Jurija Uszakowa, który zasugerował, że jeśli prezydent Ukrainy chce spotkać się z Putinem "twarzą w twarz", powinien przyjechać do Moskwy.

- Takie słowa padają, gdy ktoś, z jakiegoś powodu, nie chce się spotkać, i nie chce o tym mówić wprost. To oczywiste - dodał.

Zełenski odpowiada Putinowi. Zaprosił go do Kijowa

- Od zawsze mówię, że jestem gotowy na spotkanie w jakiejkolwiek formie, byleby jej celem było zakończenie wojny. Ale spotkanie w Moskwie, albo na Białorusi jest po prostu niemożliwe. Jeden z tych krajów jest agresorem, natomiast drugi jest partnerem w tych działaniach - podkreślił Zełenski.

Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha mówił, iż Zełenski jest gotowy na osobiste spotkanie z Putinem, by rozwiązać najpilniejsze kwestie: terytorialne oraz Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Po raz ostatni liderzy Ukrainy i Rosji spotkali się w 2019 roku. W zeszłym roku Putin odrzucił propozycję strony ukraińskiej, by rozmowy "twarzą w twarz" odbyły się w Turcji.

Cały czas trwają natomiast spotkania przedstawicieli obydwu krajów. Ostatnie odbyło się w dniach 23-24 stycznia 2026 roku w Abu Zabi. Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff nazwał rozmowy "bardzo konstruktywnymi".

Według planu rozmowy miały zostać wznowione w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich 1 lutego, jednak Zełenski nie wykluczył, że mogą się one opóźnić. - Nie wiem kiedy będzie kolejne spotkanie - powiedział prezydent Ukrainy, jako powód wskazując sytuację USA i Iranu.

