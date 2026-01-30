Inspiracją dla protestujących za oceanem stały się tzw. toppluer – czerwone wełniane czapki, które w okupowanej Norwegii uważane były za nieformalny znak cywilnego oporu wobec władz nazistowskich. W 1942 roku niemieckie władze zakazały ich noszenia, uznając je za formę demonstracji politycznej.

Przykłady takich czapek można dziś obejrzeć w zbiorach Norges Hjemmefrontmuseum (Muzeum Norweskiego Ruchu Oporu), gdzie prezentowane są jako jeden z symboli norweskiej walki z niemieckim okupantem i kolaborującym z nim rządem Vidkuna Quislinga.

Symbol sprzeciwu wobec działań ICE w Minnesocie. Norweska czapka zyskała nowe znaczenie

Po ten historyczny symbol sięgnięto w reakcji na nasilone działania ICE w aglomeracji Twin Cities, obejmującej Minneapolis i St. Paul. Protesty przybrały na sile po śmiertelnych interwencjach funkcjonariuszy służby imigracyjnej i straży granicznej.

7 stycznia 2026 roku w Minnesocie zginęła 37-letnia Renee Good, zastrzelona podczas działań ICE. Kilkanaście dni później w trakcie interwencji Border Patrol życie stracił 37-letni pielęgniarz Alex Pretti.

Krytycy zarzucają służbom nieproporcjonalne użycie siły, brak przejrzystości operacji oraz zastraszanie lokalnych społeczności imigranckich. Po eskalacji napięć administracja federalna USA zapowiedziała ograniczenie widoczności działań ICE w Minnesocie.

Prawie 1 mln mieszkańców Minnesoty ma norweskie korzenie. Norwegowie zaczęli masowo się tam osiedlać w drugiej połowie XIX wieku, uciekając przed biedą i przeludnieniem w Skandynawii. Ich potomkowie stanowią dziś jedną z największych grup etnicznych w tym stanie.

