Donald Trump nie ukrywa, że jednym z jego politycznych marzeń jest otrzymanie Pokojowej Nagrody Nobla. Przewodniczący Knesetu Amir Ochanna i szef Izby Reprezentantów Kongresu USA Mike Johnson wysłali specjalne pismo do szefów parlamentów wielu państw, w którym zachęcili do poparcia kandydatury Trumpa.

Choć w ubiegłym roku laureatką pokojowego Nobla została wenezuelska opozycjonistka, podpisanie nominacji przez przedstawicieli rządów zwiększyłoby szansę prezydenta USA na otrzymanie nagrody w 2026 roku.

O opinię w tej sprawie został w piątek zapytany wicepremier Radosław Sikorski. Podczas konferencji prasowej z szefem luksemburskiej dyplomacji Xavierem Bettelem Sikorski powiedział, że poprze starania Trumpa, jeśli doprowadzi do zakończenia wojny w Ukrainie.

Sikorski o Noblu dla Trumpa. Postawił warunek

– Jeśli prezydent Trump doprowadzi do sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy, to ja też taką nominację podpiszę, bo mam do tego też prawo – oświadczył w piątek Sikorski.

Podobne zdanie zaprezentował również szef MSZ Wielkiego Księstwa Luksemburgu. – Ataki i bombardowania rosyjskie na Ukrainę cały czas trwają, ale możemy sformułować komitet wsparcia, jeśli się uda zażegnać ten konflikt - mówił polityk.

ZOBACZ: Amerykańska armada spłoszyła Teheran. Iran gotowy do wznowienia negocjacji

W poniedziałek swoje stanowisko w tej sprawie ma przedstawić również marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Szef Nowej Lewicy zapowiedział, że w najbliższym czasie zapozna się ze szczegółami wniosku administracji Trumpa.

Trump walczy o pokojowego Nobla. Chce zakończyć dziewiątą wojnę

Prezydent USA oraz jego otoczenie od wielu miesięcy prowadzi intensywną kampanię, mającą na celu przyznanie Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla. Biały Dom przekonuje, że prezydent "zakończył osiem wojen" i ze względu na swoje działania na rzecz pokoju zasługuje na prestiżowe odznaczenie.

O swoich aspiracjach do nagrody Trump mówił m.in. podczas swojego przemówienia podczas wrześniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Podkreślił wówczas, że w przeciwieństwie do ONZ zapewnia narodom pokrzywdzonym wojną realne wsparcie.

Dodał przy tym, że "wszyscy mówią, że powinienem otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla", lecz przyznał, że dla niego nagrodą są uratowane życia ludzi.

ZOBACZ: Trump wypomniał Norwegom brak Nobla. "Nie muszę już myśleć o pokoju"

Kolejnym celem na liście Trumpa jest zakończenie konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Wielokrotnie przyznawał jednak, że porozumienie pokojowe między Zełenskim a Putinem jest trudniejsze niż sądził.

Przed kilkoma miesiącami kandydaturę prezydenta USA do pokojowego Nobla poparli m.in. przywódcy Armenii, Azerbejdżanu, Demokratycznej Republiki Konga, Izraela, Kambodży i Rwandy. Za nagrodą dla amerykańskiego prezydenta opowiedzieli się też przedstawiciele rodzin zakładników Hamasu porwanych 7 października 2023 roku.

Ostatecznie laureatką Pokojowej Nagrody Nobla w 2025 roku została liderka demokratycznej opozycji w Wenezueli Maria Corina Machado. Trump, niezadowolony z decyzji Komitetu Noblowskiego, nawoływał, by opozycjonistka zrzekła się swojej nagrody.

W opublikowanym przez Komitet Noblowski oświadczeniu czytamy jednak, że sama nagroda – zaszczyt i uznanie – pozostaje nierozerwalnie związana z osobą lub organizacją wskazaną jako laureat przez Norweski Komitet Noblowski".

Kontrowersje wokół pokojowego Nobla. Wyciekły chronione dane

Jak przekazał w piątek Norweski Instytut Noblowski, w noc ogłoszenia laureata Pokojowej Nagrody Nobla nazwisko zwycięzcy nielegalnie wyciekło tuż przed ogłoszeniem wyników. Organizatorzy nie wykluczają, że w sprawę mógł być zamieszany podmiot państwowy.

ZOBACZ: Europejczycy są coraz bardziej pesymistyczni. Polacy zaskoczyli

- Biorąc pod uwagę to, że kilka niektóre osoby zainwestowały znaczne środki na stronach internetowych z rynkami prognoz na kilka godzin przed ogłoszeniem wyników, możemy z całą pewnością stwierdzić, że byli tacy, którzy nielegalnie zdobyli informacje na temat tegorocznej decyzji" – zdradził agencji AFP rzecznik instytutu Erik Aasheim.

W toku dotychczasowego śledztwa nie udało się ustalić, w jaki sposób do sieci wyciekły informacje o przyznaniu Machado pokojowego Nobla. Instytut wciąż pracuje również nad ustaleniem podmiotu odpowiedzialnego za ten incydent.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni