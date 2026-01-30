Według ustaleń dziennika Departament Bezpieczeństwa Krajowego zakupił w styczniu dwie poprzemysłowe hale w Maryland i Arizonie. Łącznie wydano na ten cel 172 mln dolarów, jednak to dopiero początek zakupów.

Rząd federalny zamierza uruchomić w obiektach ośrodki dla imigrantów w co najmniej ośmiu stanach, pod uwagę brane są 23 miasta.

Obozy dla migrantów w przemysłowych halach. ICE kupuje budynki

W zakupionym w styczniu budynku, który służył dotąd za magazyn, służby migracyjne ICE mają zamiar umieścić 1,5 tys. osób - podał dziennik. Według źródeł zachodzą wątpliwości w czy poprzemysłowych budynkach będą panowały warunki odpowiadające standardom wymaganym do tego, by można w nich umieszczać ludzi.

- Nie jestem pewien, czy taki rodzaj zatrzymania jest humanitarny – powiedział Quinton Lucas, burmistrz Kansas City, komentując plany przekształcenia w ośrodek ICE jednego z tamtejszych magazynów. W połowie stycznia ICE miało prowadzić inspekcję, nieoficjalnie wiadomo, że służby planują umieścić w hali do 7,5 tys. osób.

Rząd potwierdza przekazanie środków. "Na dobre usunięci z naszych społeczności"

Otrzymanie nowych pieniędzy na rozbudowę ośrodków potwierdza Tricia McLaughlin, rzecznika Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego.

- Departament posiada nowe fundusze na rozbudowę ośrodków detencyjnych, aby uniemożliwić tym przestępcom przebywanie na amerykańskich ulicach, zanim zostaną na dobre usunięci z naszych społeczności - przekazała McLaughlin w oświadczeniu.

- Nie powinno to być żadną nowiną, że ICE będzie dokonywać aresztowań w i aktywnie pracuje nad rozszerzeniem przestrzeni więziennej - dodała rzeczniczka.

