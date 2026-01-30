Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały w piątek o zniszczeniu lub unieszkodliwieniu 80 rosyjskich środków walki powietrznej, których użyto w zmasowanym ataku na ten kraj.

Rosjanie użyli do ataków jednej rakiety balistycznej Iskander-M oraz 111 dronów uderzeniowych m.in. tym typu Shahed, Gerbera i Italmas. Nadlatywały one z terenów Federacji Rosyjskiej oraz okupowanych terenów obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy - wyjaśniono w komunikacie.

ZOBACZ: Trump mówił o zakończeniu wojny w Ukrainie. Wskazał na "główną przeszkodę"

"Atak powietrzny odpierany był przez lotnictwo, rakietowe wojska przeciwlotnicze, pododdziały walki radioelektronicznej, jednostki systemów bezzałogowych oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obrony Ukrainy. Według wstępnych danych, do godziny 8 (godz. 7 w Polsce) obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub stłumiła 80 wrogich bezzałogowych statków powietrznych" - podkreślono.

Według ukraińskich Sił Powietrznych rakieta balistyczna i 25 dronów trafiły w cele w 15 miejscach. W dwóch lokalizacjach na ziemię spadły szczątki zestrzeliwanych dronów. Więcej szczegółów w tej sprawie nie ujawniono.

Rosja atakuje Ukrainę. Prośba Donalda Trumpa spełzła na niczym

Amerykańska stacja CNN podała, powołując się na osobę zaznajomioną z rozmowami w Abu Zabi, że urzędnicy z USA zaproponowali tygodniową przerwę w atakach na Kijów i inne ukraińskie miasta w obliczu fali zimna.

W czwartek Donald Trump przyznał, że poprosił Władimira Putina o wstrzymanie na tydzień bombardowania stolicy Ukrainy i innych ukraińskich miast w związku z mrozem. Amerykański przywódca oznajmił, że Putin zgodził się na tę prośbę.

ZOBACZ: Trump zwrócił się do Putina. "Zgodził się nie strzelać przez tydzień"

Na słowa Donalda Trumpa odpowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Liczymy na to, że te ustalenia będą realizowane. Działania deeskalacyjne sprzyjają realnemu postępowi w kierunku zakończenia wojny" - stwierdził Zełenski.

CNN zauważyła jednak, że Rosja publicznie nie potwierdziła, że zaakceptowała jakiekolwiek proponowane wstrzymanie ataków. Zapytany wcześniej w czwartek o możliwe zawieszenie broni, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział: - Nie, nie mogę się jeszcze w tej sprawie wypowiedzieć.

