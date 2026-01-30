Według badania przeprowadzonego przez rosyjski ośrodek badania opinii publicznej Centrum Lewada 62 proc. Rosjan uważa Polskę za wroga swojej ojczyzny, a 18 proc. za konkurenta. 6 proc. badanych uznało, że Polska jest dla Rosji partnerem, a 2 proc. - że państwa łączą przyjacielskie relacje. 12 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

Niemal identyczny wynik uzyskała Litwa, przy czym w jej przypadku odsetek badanych, który uważa relacje z Rosją za przyjacielskie, jest jeszcze niższy i wynosi 1 proc.

Badanie opinii wśród Rosjan. Największą niechęcią darzą Polaków i Litwinów

Według autorów raportu za wrogie Rosjanie uznają najchętniej te państwa, które kiedyś były częścią bloku wschodniego, jednak odłączyły się od niego i dziś są członkami wspólnot świata zachodniego - NATO i Unii Europejskiej.

Według raportu negatywne nastawienie do Polski nasiliło się w 2022 roku, po napaści na Ukrainę. Co ciekawe jednak, w stosunku do poprzednich odsłon badań niechęć Rosjan do Polaków ma topnieć.

"Powoli maleje negatywny stosunek Rosjan do Polski – odsetek osób, które mają 'negatywną' opinię o tym kraju, spadł do 63 proc. w 2025 r. (z 74 proc. w maju 2024 r.), podczas gdy odsetek osób, które mają o nim opinię pozytywną, wzrósł do 19 proc. (z 16 proc. w maju 2024 r.)" - czytamy w raporcie.

Z kolei z tzw. starą Europą Rosjanie wolą się porównywać. Stąd bardziej rozpowszechnione jest przekonanie, że nie są one Rosji tak wrogie, jak np. Polska, lecz stanowią konkurentów, partnerów w rywalizacji.

Sympatie Rosjan dyktuje propaganda. Na szczycie najbardziej krwawe reżimy

Twórcy raportu zwracają uwagę, że w kwestii pozytywnych konotacji z innymi państwami wybory ankietowanych Rosjan pokrywają się w dużej mierze z linią propagandy serwowaną w kremlowskich mediach. Mniejszy udział mają własne przekonania czy doświadczenia z przedstawicielami danego narodu.

"Wśród państw uznawanych przez propagandę - a co za tym idzie, przez manipulowaną opinię publiczną w Rosji - za 'przyjazne' uznaje się autorytarną Białoruś, powiązaną poprzez 'Państwo Związkowe', oraz jedne z najbardziej represyjnych reżimów: Chiny, Koreę Północną i Iran" - twierdzą autorzy raportu. Pozytywne i neutralne opinie Rosjanie mają także o Indiach i Turcji.

Ambiwalentny stosunek do Trumpa. Nie spełnił pokładanych przez Rosjan nadziei

W raporcie uwagę poświęcono także postrzeganiu w Rosji Donalda Trumpa. O ile po pierwszej kadencji pozytywnie oceniało go 21 proc. badanych Rosjan, to po powrocie do Białego Domu jego notowania wzrosły.

"Pozytywne oceny prezydenta USA wzrosły do ​​51 proc. - w porównaniu z 22 proc. w 2021 roku. Trump stał się uosobieniem iluzji rosyjskiego społeczeństwa, które straciło wiarę w swoją zdolność wpływania na decyzje swoich przywódców" - podali autorzy.

Poparcie szybko stopniało po tym, jak Trump wybrał bardziej konfrontacyjną wobec Kremla narrację i nie zdołał doprowadzić do oczekiwanego także przez Rosjan zakończenia wojny w Ukrainie. "Stopniowo powróciło dawne niezadowolenie z Waszyngtonu" - czytamy w dokumencie.

