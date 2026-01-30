Marija Zacharowa nawiązała podczas swojego wystąpienia do dwóch umów, których stronami są m.in. Rosja, Polska, Ukraina i Niemcy: Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Terrorystycznych Ataków Bombowych oraz Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ podkreśliła, że zgodnie z nimi państwa członkowskie są zobowiązane do "udzielania sobie nawzajem maksymalnej pomocy w dochodzeniach dotyczących przestępstw terrorystycznych".

- Odnotowaliśmy szybkie działanie ze strony Włoch, które wydały Niemcom osobę podejrzaną o udział w zamachu terrorystycznym. Polska natomiast utrudnia dochodzenie prawdy na wszelkie możliwe sposoby, ukrywając kolejnego podejrzanego o popełnienie przestępstwa, Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych.

Rosja z oczekiwaniem wobec Polski. "Niech Warszawa wypełni swoje zobowiązania"

Przypomnijmy, że w październiku ub.r. Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o odmowie wydania stronie niemieckiej wspomnianego przez Zacharową Żurawlowa. Postanowiono również uchylić mu tymczasowy areszt.

Sędzia przychylił się do wniosku obrońcy podejrzanego, że nie można mieć pewności, że jego klienta w Niemczech czekałby sprawiedliwy proces. Sam Żurawlow przekonywał na antenie Polsat News, że nie jest odpowiedzialny za wysadzenie Nord Stream 2.

Moskwa jednak - jak przekazała Zacharowa - oczekuje, że "Warszawa wypełni swoje zobowiązania wynikające z konwencji". Rzeczniczka rosyjskiego MSZ stwierdziła również, że "niezależnie od roli, jaką organizatorzy ataku na Nord Stream przypisali swoim kijowskim protegowanym w jego przygotowaniu, przeprowadzeniu lub zatuszowaniu, rola ta wymaga dokładnego śledztwa i ukarania osób zamieszanych".

Zacharowa dodała, że strona rosyjska będzie nadal uważnie monitorować sytuację wokół podejrzanych, wymieniając - oprócz Żurawlowa - Ukraińca Siergieja Kuzniecowa. Dodała, że Moskwa nie akceptuje teorii, iż za atak na gazociąg odpowiadają wyłącznie obywatele Ukrainy.

