Rosja oburzona decyzją Polski. "Utrudnia dochodzenie prawdy"
- Moskwa oczekuje, że Warszawa wywiąże się ze swoich zobowiązań i nie udzieli schronienia podejrzanemu o atak na gazociąg Nord Stream 2 - powiedziała na piątkowym briefingu prasowym rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa. Odniosła się w ten sposób do Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa, który - decyzją polskiego sądu - nie został przekazany stronie niemieckiej w ramach ekstradycji.
Marija Zacharowa nawiązała podczas swojego wystąpienia do dwóch umów, których stronami są m.in. Rosja, Polska, Ukraina i Niemcy: Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Terrorystycznych Ataków Bombowych oraz Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu.
Rzeczniczka rosyjskiego MSZ podkreśliła, że zgodnie z nimi państwa członkowskie są zobowiązane do "udzielania sobie nawzajem maksymalnej pomocy w dochodzeniach dotyczących przestępstw terrorystycznych".
- Odnotowaliśmy szybkie działanie ze strony Włoch, które wydały Niemcom osobę podejrzaną o udział w zamachu terrorystycznym. Polska natomiast utrudnia dochodzenie prawdy na wszelkie możliwe sposoby, ukrywając kolejnego podejrzanego o popełnienie przestępstwa, Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych.
Rosja z oczekiwaniem wobec Polski. "Niech Warszawa wypełni swoje zobowiązania"
Przypomnijmy, że w październiku ub.r. Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o odmowie wydania stronie niemieckiej wspomnianego przez Zacharową Żurawlowa. Postanowiono również uchylić mu tymczasowy areszt.
Sędzia przychylił się do wniosku obrońcy podejrzanego, że nie można mieć pewności, że jego klienta w Niemczech czekałby sprawiedliwy proces. Sam Żurawlow przekonywał na antenie Polsat News, że nie jest odpowiedzialny za wysadzenie Nord Stream 2.
Moskwa jednak - jak przekazała Zacharowa - oczekuje, że "Warszawa wypełni swoje zobowiązania wynikające z konwencji". Rzeczniczka rosyjskiego MSZ stwierdziła również, że "niezależnie od roli, jaką organizatorzy ataku na Nord Stream przypisali swoim kijowskim protegowanym w jego przygotowaniu, przeprowadzeniu lub zatuszowaniu, rola ta wymaga dokładnego śledztwa i ukarania osób zamieszanych".
Zacharowa dodała, że strona rosyjska będzie nadal uważnie monitorować sytuację wokół podejrzanych, wymieniając - oprócz Żurawlowa - Ukraińca Siergieja Kuzniecowa. Dodała, że Moskwa nie akceptuje teorii, iż za atak na gazociąg odpowiadają wyłącznie obywatele Ukrainy.
