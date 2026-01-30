"Strona amerykańska mówiła o powstrzymaniu się od ataków na infrastrukturę energetyczną przez tydzień, a dziś w nocy rozpoczęło się odliczanie. Oczywiście wszystko zależy od partnerów – od Stanów Zjednoczonych – jak to wszystko się potoczy. Ukraina jest gotowa powstrzymać się od ataków" - napisał w piątek w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy przypomniał, że od momentu przyjęcia warunków rozejmu jego wojsko nie przeprowadziło żadnych ataków na rosyjskie obiekty energetyczne.

W nocy z czwartku na piątek na terytorium kraju nie odnotowano co prawda ataków na infrastrukturę energetyczną, jednak - jak podkreślił ukraiński prezydent - Rosjanie skupili się na uderzeniach w logistykę. W obwodzie donieckim odnotowano jeden atak bombami lotniczymi na infrastrukturę gazową.

The U.S. side spoke about refraining from strikes on energy infrastructure for a week—the countdown began overnight. How this all unfolds depends largely on our partners—the United States. Ukraine is ready to mirror the restraint, and today we did not attack Russian energy. pic.twitter.com/jiBYDCk6Wj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 30, 2026

Ukraina. Zełenski deklaruje powstrzymanie się od ataków

Zełenski zaznaczył, że postawa Rosji uległa zmianie po ustaleniach poczynionych w czasie rozmów pokojowych w Abu Zabi. Po znacznym osłabieniu ukraińskiej infrastruktury energetycznej, wojsko Władimira Putina płynnie przeszło do atakowania infrastruktury logistycznej i węzłów kolejowych.

"W szczególności rano w obwodzie dniepropietrowskim trafiony został jeden z wagonów Ukrzaliznyci (Kolei Ukraińskich), specjalny wagon-elektrownia" - przekazał szef państwa.

"Rosja celowo atakuje nasze szlaki logistyczne - to świadomy terror wymierzony w ludzi i logistykę cywilną. W ciągu ostatnich 24 godzin wróg przeprowadził siedem ataków dronami na obiekty kolejowe" - mówiła z kolei premierka Ukrainy.

W piątek Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały także o unieszkodliwieniu 80 rosyjskich środków walki powietrznej, których użyto w zmasowanym nocnym ataku.

Tygodniowy rozejm w Ukrainie. Ciąg dalszy ustaleń pokojowych

Jeszcze w czwartek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że poprosił Władimira Putina o wstrzymanie na tydzień bombardowań Kijowa i innych ukraińskich miast w związku ze skrajnie niską temperaturą. Rosyjski przywódca miał przystać na tę propozycję.

- Z powodu zimna, ekstremalnego zimna - takiego samego jakie mamy my - osobiście poprosiłem prezydenta Putina, aby nie strzelał do Kijowa i miast i miasteczek przez tydzień - mówił Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu. - Zgodził się to zrobić. I muszę wam powiedzieć, że to było bardzo miłe - powiedział.

Ustalenia amerykańsko-rosyjskie są pokłosiem rozmów pokojowych, do których doszło w ubiegłym tygodniu w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak oświadczył specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, podczas negocjacji poczyniono duże postępy.

- Rozmowy będą kontynuowane za około tydzień, ale między stronami dzieje się wiele dobrego - mówił.

Jedną z ostatnich spornych kwestii dotyczących planu pokojowego między Rosją a Ukrainą jest podział terytorialny, ze szczególnym uwzględnieniem Donbasu, do którego pełnego dostępu domaga się Władimir Putin. Temat ten ma zostać poruszony podczas następnej fazy rozmów.

