Ukrywał się przez 18 lat. Polak aresztowany we Francji

Polak poszukiwany od 2008 roku w związku z poważnym przestępstwem seksualnym został aresztowany we Francji po opublikowaniu apelu na stronie internetowej EU Most Wanted - poinformował w piątek Europol.

Aresztowania dokonano w wyniku skoordynowanych działań polskiego krajowego zespołu FAST, punktów kontaktowych ENFAST i francuskiej policji. Podejrzany oczekuje obecnie na ekstradycję do Polski.

Mężczyznę zlokalizowano i aresztowano w poniedziałek w La Cavalerie w regionie Oksytania na południu Francji po otrzymaniu informacji od mieszkańców w następstwie opublikowania jego danych na platformie EU Most Wanted.

Polak ukrywał się przez 18 lat. Został zatrzymany we Francji

Jak podał w komunikacie Europolu, zatrzymany mężczyzna był jednym z poszukiwanych w ramach wspólnej kampanii Europolu i Europejskiej Sieci Zespołów Aktywnego Poszukiwania Zbiegów (ENFAST), która ma na celu zaangażowanie obywateli w pomoc w lokalizowaniu najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie. Kampania, której motto brzmi "Pomóż nam ich znaleźć", przyciągnęła na specjalną stronę internetową blisko 200 tys. odwiedzających.

Europol podkreślił, że jedna z informacji otrzymanych na platformie miała decydujące znaczenie. Anonimowa informacja wskazywała, że podejrzany mógł ukrywać się we Francji. Została ona zweryfikowana i podjęto działania w ścisłej współpracy między władzami polskimi i francuskimi.

Strona internetowa EU Most Wanted jest inicjatywą ENFAST wspieraną przez Europol. Umożliwia ona organom krajowym publikowanie profili najbardziej poszukiwanych zbiegów i otrzymywanie informacji bezpośrednio od społeczeństwa, odgrywając kluczową rolę w zwalczaniu przestępczości transgranicznej.

