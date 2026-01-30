Ukrywał się przez 18 lat. Polak aresztowany we Francji
Poszukiwany od 2008 roku Polak został zatrzymany we Francji. Mężczyzna, który ukrywał się przez 18 lat, oczekuje na ekstradycję do Polski. Aresztowanie było wynikiem skoordynowanych działań polskich i francuskich służb. Decydująca okazała się anonimowa informacja od mieszkańców.
Polak poszukiwany od 2008 roku w związku z poważnym przestępstwem seksualnym został aresztowany we Francji po opublikowaniu apelu na stronie internetowej EU Most Wanted - poinformował w piątek Europol.
Aresztowania dokonano w wyniku skoordynowanych działań polskiego krajowego zespołu FAST, punktów kontaktowych ENFAST i francuskiej policji. Podejrzany oczekuje obecnie na ekstradycję do Polski.
Mężczyznę zlokalizowano i aresztowano w poniedziałek w La Cavalerie w regionie Oksytania na południu Francji po otrzymaniu informacji od mieszkańców w następstwie opublikowania jego danych na platformie EU Most Wanted.
Jak podał w komunikacie Europolu, zatrzymany mężczyzna był jednym z poszukiwanych w ramach wspólnej kampanii Europolu i Europejskiej Sieci Zespołów Aktywnego Poszukiwania Zbiegów (ENFAST), która ma na celu zaangażowanie obywateli w pomoc w lokalizowaniu najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie. Kampania, której motto brzmi "Pomóż nam ich znaleźć", przyciągnęła na specjalną stronę internetową blisko 200 tys. odwiedzających.
Europol podkreślił, że jedna z informacji otrzymanych na platformie miała decydujące znaczenie. Anonimowa informacja wskazywała, że podejrzany mógł ukrywać się we Francji. Została ona zweryfikowana i podjęto działania w ścisłej współpracy między władzami polskimi i francuskimi.
Strona internetowa EU Most Wanted jest inicjatywą ENFAST wspieraną przez Europol. Umożliwia ona organom krajowym publikowanie profili najbardziej poszukiwanych zbiegów i otrzymywanie informacji bezpośrednio od społeczeństwa, odgrywając kluczową rolę w zwalczaniu przestępczości transgranicznej.
