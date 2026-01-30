Rozległy wyż Daniel coraz mocniej wpływa na pogodę w naszym kraju. To oznacza, że nie tylko dopuści do nas więcej mas arktycznego powietrza z północnego wschodu, lecz również przyniesie uspokojenie, bez większych opadów śniegu czy zachmurzenia. Najbardziej trzeba będzie uważać na silny mróz - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptycy ostrzegają. Nadchodzi mróz syberyjskich rozmiarów

Odwilż się kończy. Choć jeszcze lokalnie w piątek na południu i południowym zachodzie w ciągu dnia będzie w okolicach zera lub minimalnie na plusie, w kolejnych godzinach mrozy zasnują już cały kraj i prędko nie odpuszczą.

W piątek po południu synoptycy wydali nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z silnym mrozem. Po zachodzie słońca miejscami temperatura na północnym wschodzie spadnie miejscami do -17, -15 stopni.

To będzie początek silnych mrozów, które w weekend oraz na początku przyszłego tygodnia staną się najgroźniejsze: "podczas kolejnych nocy od -22 do -18, lokalnie około -25 st. C" - czytamy w komunikacie IMGW.

IMGW IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem

Weekend będzie mroźny w całej Polsce. Choć lokalnie na południu może popadać słaby śnieg, aura będzie spokojna i przeważnie bezchmurna.

Pogoda jak w Arktyce. Poczujemy około -30 stopni

W sobotę w ciągu dnia będzie od -14 stopni na północnym wschodzie, około -11 w centrum do -4, -3 na południowym zachodzie oraz nad morzem.

Po zimnym dniu nastąpi wyjątkowo mroźna noc, z temperaturami dochodzącymi do około -25 stopni na Suwalszczyźnie i -20 na Kaszubach. Możliwe, że lokalnie będzie jeszcze zimniej.

WXCHARTS Silny mróz zbliża się do Polski, ostrzega IMGW

Niedzielny poranek może się okazać bardzo nieprzyjemny. Bardzo możliwe, że na północnym wschodzie temperatura odczuwalna spadnie do około -30 stopni Celsjusza, a nie można wykluczyć, że lokalnie będzie jeszcze niższa. Takie prognozy świadczą o tym, że pogoda może być bardzo niebezpieczna.

WXCHARTS Bardzo silny mróz na północy i wschodzie utrzyma się również w przyszłym tygodniu. Alerty IMGW z tego powodu utrzymają się do środy

Druga połowa weekendu może się okazać jeszcze mroźniejsza od pierwszej, z temperaturami nawet w ciągu dnia sięgającymi -18, -16 stopni na północnym wschodzie oraz -14, -10 st. C w większości kraju.

Być może będzie to najzimniejszy okres w tym sezonie.

Mrozy prędko nie znikną. Wiemy, jak długo potrwają alerty

Bardzo silny mróz w północno-wschodniej Polsce utrzyma się przez cały weekend oraz na początku przyszłego tygodnia.

Żółte ostrzeżenia IMGW z tego powodu obowiązują do godz. 9:00 w środę. Do tego czasu w ciągu dnia musimy się liczyć z temperaturami do -12, -8 stopni w ciągu dnia.

IMGW Silny mróz utrzyma się w Polsce przez cały weekend i pierwszą część przyszłego tygodnia

Ponieważ sytuacja pogodowa jest dynamiczna, nie można wykluczyć, że pojawią się kolejne ostrzeżenia.

Na większe ocieplenie najpewniej przyjdzie nam jeszcze poczekać. Choć na południu miejscami w połowie przyszłego tygodnia zrobi się cieplej i temperatury za dnia miejscami będą dodatnie, to w większości Polski wciąż będzie mroźnie.

