Możemy odliczać godziny do siarczystych mrozów. Synoptycy ostrzegają
Potężne ochłodzenie jest nieuniknione. Jak tylko zajdzie słońce, Polskę opanują siarczyste mrozy. Temperatura spadnie miejscami do -22, a lokalnie nawet -25 stopni Celsjusza. To jednak dopiero początek: w całym kraju musimy być przygotowani na mroźny weekend. Niewykluczone, że temperatura odczuwalna spadnie nawet poniżej -30 stopni.
- Wyż Daniel przynosi mroźne powietrze z północnego wschodu, eliminując większość opadów i zachmurzenia
- Synoptycy IMGW ostrzegają przed silnym mrozem, z temperaturami spadającymi lokalnie do -25 stopni Celsjusza w nocy
- Weekend i początek przyszłego tygodnia przyniosą najbardziej niebezpieczne temperatury, odczuwalne miejscami nawet do -30 stopni Celsjusza
- Alerty pierwszego stopnia przed silnym mrozem obowiązują do środy
Rozległy wyż Daniel coraz mocniej wpływa na pogodę w naszym kraju. To oznacza, że nie tylko dopuści do nas więcej mas arktycznego powietrza z północnego wschodu, lecz również przyniesie uspokojenie, bez większych opadów śniegu czy zachmurzenia. Najbardziej trzeba będzie uważać na silny mróz - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Synoptycy ostrzegają. Nadchodzi mróz syberyjskich rozmiarów
Odwilż się kończy. Choć jeszcze lokalnie w piątek na południu i południowym zachodzie w ciągu dnia będzie w okolicach zera lub minimalnie na plusie, w kolejnych godzinach mrozy zasnują już cały kraj i prędko nie odpuszczą.
W piątek po południu synoptycy wydali nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z silnym mrozem. Po zachodzie słońca miejscami temperatura na północnym wschodzie spadnie miejscami do -17, -15 stopni.
To będzie początek silnych mrozów, które w weekend oraz na początku przyszłego tygodnia staną się najgroźniejsze: "podczas kolejnych nocy od -22 do -18, lokalnie około -25 st. C" - czytamy w komunikacie IMGW.
Weekend będzie mroźny w całej Polsce. Choć lokalnie na południu może popadać słaby śnieg, aura będzie spokojna i przeważnie bezchmurna.
Pogoda jak w Arktyce. Poczujemy około -30 stopni
W sobotę w ciągu dnia będzie od -14 stopni na północnym wschodzie, około -11 w centrum do -4, -3 na południowym zachodzie oraz nad morzem.
Po zimnym dniu nastąpi wyjątkowo mroźna noc, z temperaturami dochodzącymi do około -25 stopni na Suwalszczyźnie i -20 na Kaszubach. Możliwe, że lokalnie będzie jeszcze zimniej.
Niedzielny poranek może się okazać bardzo nieprzyjemny. Bardzo możliwe, że na północnym wschodzie temperatura odczuwalna spadnie do około -30 stopni Celsjusza, a nie można wykluczyć, że lokalnie będzie jeszcze niższa. Takie prognozy świadczą o tym, że pogoda może być bardzo niebezpieczna.
Druga połowa weekendu może się okazać jeszcze mroźniejsza od pierwszej, z temperaturami nawet w ciągu dnia sięgającymi -18, -16 stopni na północnym wschodzie oraz -14, -10 st. C w większości kraju.
Być może będzie to najzimniejszy okres w tym sezonie.
Mrozy prędko nie znikną. Wiemy, jak długo potrwają alerty
Bardzo silny mróz w północno-wschodniej Polsce utrzyma się przez cały weekend oraz na początku przyszłego tygodnia.
Żółte ostrzeżenia IMGW z tego powodu obowiązują do godz. 9:00 w środę. Do tego czasu w ciągu dnia musimy się liczyć z temperaturami do -12, -8 stopni w ciągu dnia.
Ponieważ sytuacja pogodowa jest dynamiczna, nie można wykluczyć, że pojawią się kolejne ostrzeżenia.
Na większe ocieplenie najpewniej przyjdzie nam jeszcze poczekać. Choć na południu miejscami w połowie przyszłego tygodnia zrobi się cieplej i temperatury za dnia miejscami będą dodatnie, to w większości Polski wciąż będzie mroźnie.
