Kawałki szkła w jogurcie. Wydano pilny komunikat

Polska

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu kawałków szkła w partii jednego z jogurtów. Jak przekazano w komunikacie, podjęto procedurę wycofywania produktu z rynku. Konsumenci - jak ostrzega GIS - są narażeni na uszkodzenia jamy ustnej podczas spożywani jogurtów z wadliwej partii.

Zbliżenie na słoik z jogurtem naturalnym w rogu obrazka, obok wózek sklepowy.
GiS
GIS informuje o wykryciu nieprawidłowości w jednej partii jogurtu

Komunikat GIS dotyczy partii produktu "Eko jogurt naturalny". Jak przekazano, kawałki szkła zostały wyryte przez konsumenta, który złożył skargę do odpowiedniej instytucji. GIS został o tym poinformowany przez Główny Inspektorat Weterynarii.

 

W trakcie postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we współpracy z producentem potwierdzono, że jeden z elementów linii produkcyjnej uległ uszkodzeniu.

Szkło w jogurcie. Produkt wycofywany z rynku

Główny Inspektorat Sanitarny podał szczegóły wycofywanego produktu:

 

  • Nazwa produktu: Eko jogurt naturalny LUBLANKA;
  • Numer partii: P1 30/01/2026;
  • Termin przydatności do spożycia: 30/01/2026;
  • Wyprodukowano dla: Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski;
  • Wyprodukowane przez: TURVITA sp. z o. o. Turna 46, 07-120 Korytnica WNI 14331603.

ZOBACZ: Niebezpieczna pogoda w Polsce. Wydano podwójne ostrzeżenia

 

Procedura wycofywania partii z rynku została wszczęta w Centrum Przechowalniczo -Dystrybucyjnym/ Chłodni Składowej w Radzyniu Podlaskim. Proces ten jest monitorowany przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

"Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktów" - podkreślił GIS.

 

Inspektorat poinformował również o wykryciu nieprawidłowości w produkcie do żywienia niemowląt BEBILON PROfutura DUO BIOTIK 1. Jak przekazano, w jednej z partii (nr 111540592) stwierdzono potencjalną obecność cereulidyny - toksyny, która może być szczególnie niebezpieczna dla dzieci.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Obowiązkowe badania dla myśliwych. Marcin Możdżonek w "Debacie Godzyry".
Adam Gaafar / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNYJOGURTKOMUNIKAT GISPOLSKAWYCOFANY PRODUKT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 