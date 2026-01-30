Kawałki szkła w jogurcie. Wydano pilny komunikat
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu kawałków szkła w partii jednego z jogurtów. Jak przekazano w komunikacie, podjęto procedurę wycofywania produktu z rynku. Konsumenci - jak ostrzega GIS - są narażeni na uszkodzenia jamy ustnej podczas spożywani jogurtów z wadliwej partii.
Komunikat GIS dotyczy partii produktu "Eko jogurt naturalny". Jak przekazano, kawałki szkła zostały wyryte przez konsumenta, który złożył skargę do odpowiedniej instytucji. GIS został o tym poinformowany przez Główny Inspektorat Weterynarii.
W trakcie postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we współpracy z producentem potwierdzono, że jeden z elementów linii produkcyjnej uległ uszkodzeniu.
Szkło w jogurcie. Produkt wycofywany z rynku
Główny Inspektorat Sanitarny podał szczegóły wycofywanego produktu:
- Nazwa produktu: Eko jogurt naturalny LUBLANKA;
- Numer partii: P1 30/01/2026;
- Termin przydatności do spożycia: 30/01/2026;
- Wyprodukowano dla: Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski;
- Wyprodukowane przez: TURVITA sp. z o. o. Turna 46, 07-120 Korytnica WNI 14331603.
ZOBACZ: Niebezpieczna pogoda w Polsce. Wydano podwójne ostrzeżenia
Procedura wycofywania partii z rynku została wszczęta w Centrum Przechowalniczo -Dystrybucyjnym/ Chłodni Składowej w Radzyniu Podlaskim. Proces ten jest monitorowany przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
"Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktów" - podkreślił GIS.
Inspektorat poinformował również o wykryciu nieprawidłowości w produkcie do żywienia niemowląt BEBILON PROfutura DUO BIOTIK 1. Jak przekazano, w jednej z partii (nr 111540592) stwierdzono potencjalną obecność cereulidyny - toksyny, która może być szczególnie niebezpieczna dla dzieci.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej