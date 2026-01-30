Komunikat GIS dotyczy partii produktu "Eko jogurt naturalny". Jak przekazano, kawałki szkła zostały wyryte przez konsumenta, który złożył skargę do odpowiedniej instytucji. GIS został o tym poinformowany przez Główny Inspektorat Weterynarii.

W trakcie postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we współpracy z producentem potwierdzono, że jeden z elementów linii produkcyjnej uległ uszkodzeniu.

Szkło w jogurcie. Produkt wycofywany z rynku

Główny Inspektorat Sanitarny podał szczegóły wycofywanego produktu:

Nazwa produktu: Eko jogurt naturalny LUBLANKA ;

; Numer partii: P1 30/01/2026;

Termin przydatności do spożycia: 30/01/2026 ;

; Wyprodukowano dla: Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski;

Wyprodukowane przez: TURVITA sp. z o. o. Turna 46, 07-120 Korytnica WNI 14331603.

Procedura wycofywania partii z rynku została wszczęta w Centrum Przechowalniczo -Dystrybucyjnym/ Chłodni Składowej w Radzyniu Podlaskim. Proces ten jest monitorowany przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

"Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktów" - podkreślił GIS.

Inspektorat poinformował również o wykryciu nieprawidłowości w produkcie do żywienia niemowląt BEBILON PROfutura DUO BIOTIK 1. Jak przekazano, w jednej z partii (nr 111540592) stwierdzono potencjalną obecność cereulidyny - toksyny, która może być szczególnie niebezpieczna dla dzieci.

