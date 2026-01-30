Karol Nawrocki objął urząd prezydenta 6 sierpnia 2025 roku, zastępując na stanowisku Andrzeja Dudę. W ciągu kilku miesięcy głowa państwa brała aktywny udział w procesach legislacyjnych, co nie umknęło koalicji rządzącej, która stworzyła "Wetomat" - listę wet nowego prezydenta.

Nawrocki składał też własne inicjatywy, jak np. projekt CPK w pierwotnej wersji czy zamrożenie cen energii. W polityce zagranicznej natomiast zwraca uwagę na suwerenność Polski oraz jej rolę w regionie.

Nowy sondaż. Polacy ocenili Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudę

Po kilku miesiącach prezydentury Nawrockiego przeprowadzony został sondaż, w którym ankietowanych zapytano o to, czy Karol Nawrocki pełni lepiej swoje obowiązki od Andrzeja Dudy.

36 proc. badanych przez Pollster na zlecenie "Super Expressu" uważa, że Andrzej Duda i Karol Nawrocki sprawdzali się tak samo na stanowisku prezydenta RP, ale prawie tyle samo uczestników sondażu - 31 proc. - lepiej ocenia obecnego prezydenta. Zgodnie z wynikami sondażu, opublikowanymi w piątkowym wydaniu gazety, 22 proc. respondentów lepiej oceniło Andrzeja Dudę.

"Na wysoką ocenę prezydenta Nawrockiego wpływa to, że głosowali na niego wyborcy nie tylko PiS, ale też Konfederacji. Poza tym może się wyborcom wydawać prezydentem bardziej samodzielnym" - powiedział "SE" politolog Sergiusz Trzeciak. Zastrzegł jednak, że trudno jest porównywać kogoś, kto sprawował urząd 10 lat z kimś, kto jest prezydentem kilka miesięcy.

Badanie Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzone zostało w dniach 26-27 stycznia 2026 r. na próbie 1010 dorosłych Polaków.

