Amerykańska armada spłoszyła Teheran. Iran gotowy do wznowienia negocjacji

W piątek szef dyplomacji Iranu spotkał się w Stambule ze swoim tureckim odpowiednikiem. Podczas konferencji prasowej zapowiedział, że Teheran jest gotów wrócić do rozmów z Amerykanami.

- Iran nie ma problemu z negocjacjami, ale negocjacje nie mogą odbywać się w cieniu gróźb. Z pewnością muszą odłożyć na bok swoje groźby i zmienić podejście w kierunku uczciwych i sprawiedliwych negocjacji, jak powiedział sam Trump w swoim poście - powiedział Abbas Araqchi.

Iran gotowy do wznowienia negocjacji, ale odrzuca najważniejsze żądanie Trumpa

Deklaracja nie oznacza, że ryzyko ataku USA na Iran zostało zażegnane. Przedstawiciel reżimu zapowiedział bowiem, że Teheran nie ma zamiaru ograniczać zasięgu swoich pocisków balistycznych, czego żąda Donald Trump.



- Możliwości obronne i rakietowe Iranu - a także irańskie rakiety - nigdy nie będą przedmiotem żadnych negocjacji - zapowiedział szef irańskiej dyplomacji.

- Będziemy zachowywać i rozwijać nasze zdolności obronne w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do obrony kraju - dodał Araqchi.

Trump grozi Teheranowi atakiem, kolejne okręty na Bliskim Wschodzie. "Czas się kończy"

W czwartek Donald Trump wezwał władze Iranu do wznowienia negocjacji. Za pośrednictwem mediów społecznościowych przedstawił jednak warunek, że wynegocjowanie umowy musi wiązać się z porzuceniem przez Iran ambicji atomowych.



"Mam nadzieję, że Iran szybko 'zasiądzie do stołu' i wynegocjuje uczciwą i sprawiedliwą umowę - bez broni nuklearnej - korzystną dla wszystkich stron. Czas się kończy, to naprawdę najważniejsze! Jak już mówiłem Iranowi: zawarliśmy umowę!" - przekazał Trump.

Według informacji przekazanych CNN rezygnacja z programu atomowego to nie jedyny warunek stawiany przez Waszyngton. Nie mniej ważne ma być ograniczenie zasięgu irańskich pocisków balistycznych, tak aby te nie mogły razić celów w Izraelu. Ten element umowy odrzucił jednak w Stambule Araqczi.



Groźba amerykańskiego ataku na Iran wzrosła po tym, jak w czwartek na wody Bliskiego Wschodu wpłynął kolejny amerykański okręt - niszczyciel Delbert D. Black. Wcześniej Araqczi na groźby Trumpa odpowiedział deklaracją, że w razie ataku władze Iranu są gotowe "z palcem na spuście".

