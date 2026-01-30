Gepard w polskim lesie? Pilny apel do mieszkańców

Władze gminy Będzino (woj. zachodniopomorskie) zaapelowały do mieszkańców, aby do odwołania nie wchodzili do lasu. Jak przekazano, na terenie kompleksu potwierdzono występowanie dzikiego kota - pumy lub geparda.

Władze apelują o ostrożność w związku z dzikim kotem w lesie

Niebezpieczne zwierzę zostało zauważone na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Strachomino w kierunku Wierzchomina, w tym na obszarze NATURA 2000 – Warnie Bagno.

 

"Informujemy o potencjalnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa" - przekazano w komunikacie opublikowanym na profilu gminy Będzino w mediach społecznościowych. Władze zaapelowały do mieszkańców o ostrożność, w tym o niewchodzenie do lasu do odwołania.

Dziki kot w polskim lesie. Władze wydały zalecenia

W komunikacie zwrócono się także z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu terenów leśnych oraz o niewypuszczanie zwierząt domowych i gospodarskich bez nadzoru.

 

W przypadku zauważenia dzikiego kota nie należy się do niego zbliżać, ani go fotografować lub płoszyć.

 

 

"Sytuacja jest monitorowana przez odpowiednie służby. O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco" - czytamy w komunikacie. Władze gminy poprosiły również mieszkańców o udostępnianie komunikatu oraz stonowanie się do zawartych w nim zaleceń.

 

Wszelkie informacje o miejscu przebywania zwierzęcia należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub do właściwego Nadleśnictwa.

 

