Badanie FGS Global na zlecenie Politico pokazuje bardzo pesymistyczne nastroje w większości krajów Unii Europejskiej. Mieszkańcy kontynentu obawiają się między innymi konfliktów zbrojnych, kryzysu demokracji czy nieprzewidywalnych ruchów prezydenta USA Donalda Trumpa.

63 proc. uczestników sondażu uznało, że najlepsze warunki do życia już za nimi. Zdaniem 77 proc. ankietowanych kolejne pokolenia będą musiały zmierzyć się z jeszcze większymi wyzwaniami.

Europejczycy martwią się także odchodzeniem od wartości demokratycznych - 76 proc. badanych zaobserwowało w swoim kraju przejawy kryzysu demokracji.

Głęboki pesymizm wśród Europejczyków. Są zaniepokojeni działaniami Trumpa

Uczestnicy badania FSG Global są zaniepokojeni zarówno upadkiem systemów demokratycznych, jak i nieudolnością niektórych europejskich rządów. Wśród największych wyzwań wymieniają chociażby wojnę w Ukrainie, niepewność gospodarczą czy narastające napięcia z Waszyngtonem.

Zapytani o posunięcia prezydenta USA Donalda Trumpa i czy ich zdaniem zasługuje on na pokojowego Nobla, 77 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco.

Ponadto respondenci boją się, że w nadchodzącym roku polityka Trumpa negatywnie wpłynie na światową gospodarkę (69 proc.), pokój i bezpieczeństwo (64 proc.) i na ich własny kraj (64 proc.)

Jak zauważa "Politico", większość ankietowanych postrzega Trumpa jako zagrożenie dla światowego pokoju i stabilności gospodarek. Stanowisko to narastało w Europejczykach jeszcze zanim amerykański przywódca ogłosił, że chce przejąć kontrolę nad Grenlandią.

"Oczywiste jest, że panuje bardzo, bardzo wysoki poziom pesymizmu" - komentował wyniki sondażu dyrektor do spraw strategii globalnej w FSG Global.

Craig zwrócił uwagę, że w tak przełomowych momentach w historii, rządzący powinni tym bardziej starać się uspokoić nastroje społeczne. "Właśnie w takich momentach, gdy ludzie są pesymistycznie nastawieni, mogą nastąpić zmiany i poprawa" - mówił.

Polacy wyjątkiem w Europie. Mają nadzieję na lepsze jutro

Według sondażu FSG Global, w większości krajów Unii Europejskiej górują pesymiści. Na szczycie tej listy uplasowali się Francuzi (79 proc.), Belgowie (74 proc.), Węgrzy i Słowacy (po 73 proc.).

Wyjątek w tej kwestii stanowią tylko trzy państwa: Dania, Polska i Litwa. W Polsce 46 procent pytanych jest zdania, że sprawy idą w złym kierunku. W Danii 48 procent, a na Litwie 38 procent.

Jako przyczynę wysokiego poziomu pesymizmu w Europie, Craig wymienia słabe przywództwo ze strony rządzących. "Ludzie są przekonani, że chcą być przez kogoś poprowadzeni. Chcą jasności ze strony rządzących" - powiedział szef FSG Global.

We wszystkich przebadanych krajach ponad 70 proc. ankietowanych stwierdziło, że mają prawo wymagać większego zaangażowania od władz państwa.

