O możliwości wejścia w atmosferę Ziemi fragmenty chińskiej rakiety ostrzegło w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, powołując się na komunikat Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Sytuacja związana jest z naturalnym procesem deorbitacji obiektu.

Według najnowszych danych przekazanych przez POLSA, szacuje się, że obiekt ZQ-3 R/B wejdzie w atmosferę Ziemi w piątek pomiędzy godz. 7:04 a 13:12 czasu polskiego. Kolejne komunikaty RCB wskazywały, że szacowane okno czasowe to godz. 9:09-13:21.

Możliwe są przeloty rakiety nad Bieszczadami (ok. 8:20), od Szczecina po Hel (ok. 9:50) oraz nad Suwalszczyzną (ok. 12:55).

POLSA Przewidywane trajektorie przelotu chińskiej rakiety

Agencja ostrzegła, iż ze względu na masę rakiety wynosząca ok. 11 tys. kg, oraz nieznaną strukturę obiektu może on nie ulec spaleniu w atmosferze, a jego szczątki "mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi wzdłuż ostatniej trajektorii".

Agencja zapewniła, że Centrum Operacyjne SSA POLSA monitoruje sytuację, wykorzystując w tym celu nie tylko dostępne dane o trajektorii obiektu, ale również obserwacje optyczne wykonywane przy pomocy teleskopów sieci POLON.

"Operatorzy Centrum prowadzą obserwacje za każdym razem, kiedy obiekt jest w zasięgu naszych teleskopów, m.in. zaobserwowany został przelot obiektu na wysokości ok. 200 km nad powierzchnią Ziemi z obserwatorium POLON-Afryka (RPA)" - podała POLSA.

Dodała, że krajowe służby i instytucje "są na bieżąco informowane wg obowiązujących porozumień i procedur operacyjnych. POLSA pozostaje również w stałym kontakcie i wymianie danych z partnerstwem EUSST".

