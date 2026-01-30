Chińska rakieta nad Polską. Szczątki "mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi"

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) powołując się na najnowsze dane o położeniu orbitalnym chińskiej rakiety, która w piątek może przelatywać nad Polską szacuje, że obiekt może wejść w atmosferę ziemską pomiędzy godz. 9:09 a 13:21 czasu polskiego. Agencja zapewniła, że monitoruje sytuację.

Mapa świata z zaznaczonymi trajektoriami lotu obiektu kosmicznego.
POLSA
Chińska rakieta wejdzie w atmosferę Ziemi

O możliwości wejścia w atmosferę Ziemi fragmenty chińskiej rakiety ostrzegło w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, powołując się na komunikat Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Sytuacja związana jest z naturalnym procesem deorbitacji obiektu.

 

Według najnowszych danych przekazanych przez POLSA, szacuje się, że obiekt ZQ-3 R/B wejdzie w atmosferę Ziemi w piątek pomiędzy godz. 7:04 a 13:12 czasu polskiego. Kolejne komunikaty RCB wskazywały, że szacowane okno czasowe to godz. 9:09-13:21.

 

Możliwe są przeloty rakiety nad Bieszczadami (ok. 8:20), od Szczecina po Hel (ok. 9:50) oraz nad Suwalszczyzną (ok. 12:55).

Przewidywane trajektorie przelotu chińskiej rakietyPOLSA
Przewidywane trajektorie przelotu chińskiej rakiety

Agencja ostrzegła, iż ze względu na masę rakiety wynosząca ok. 11 tys. kg, oraz nieznaną strukturę obiektu może on nie ulec spaleniu w atmosferze, a jego szczątki "mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi wzdłuż ostatniej trajektorii".

Chińska rakieta może wejść w atmosferę ziemską

Agencja zapewniła, że Centrum Operacyjne SSA POLSA monitoruje sytuację, wykorzystując w tym celu nie tylko dostępne dane o trajektorii obiektu, ale również obserwacje optyczne wykonywane przy pomocy teleskopów sieci POLON.

 

"Operatorzy Centrum prowadzą obserwacje za każdym razem, kiedy obiekt jest w zasięgu naszych teleskopów, m.in. zaobserwowany został przelot obiektu na wysokości ok. 200 km nad powierzchnią Ziemi z obserwatorium POLON-Afryka (RPA)" - podała POLSA.

 

Dodała, że krajowe służby i instytucje "są na bieżąco informowane wg obowiązujących porozumień i procedur operacyjnych. POLSA pozostaje również w stałym kontakcie i wymianie danych z partnerstwem EUSST".

 

 

