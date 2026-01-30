Amerykańska senator chwali Polskę. "Wzór dla całego kontynentu"

- Zbyt długo traktowaliśmy Arktykę jako odległy, odizolowany obszar, zamrożoną strefę współpracy. Wiemy jednak, że dzisiejsza rzeczywistość jest zupełnie inna - powiedziała Lisa Murkowski podczas wspólnej konferencji ambasady Szwecji w USA, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Waszyngtonie i think tank CEPA.

Amerykańska senator podkreśliła, iż Arktyka stała się punktem politycznych napięć. - Zmiana, która nastąpiła w tak dramatyczny sposób jest dla mnie, jak i zapewne dla naszych sojuszników, niepokojąca - powiedziała Murkowski. Jej zdaniem nie chodzi o samą Arktykę, lecz kwestię przewidywalności i wiarygodności partnerów.

Mimo że Murkowski jest członkinią Partii Republikańskiej, często krytykuje roszczenia Donalda Trumpa do Grenlandii. Wypowiedzi prezydenta USA na temat posiadania wyspy zainicjowały wyjazd delegacji demokratycznych i republikańskich senatorów do Kopenhagi.

Wspólnie z demokratyczną senator Jeanne Shaheen zaproponowała także ustawę, mającą uniemożliwić wojskom USA okupację lub aneksję terenów NATO, w tym Grenlandii. Zdaniem Murkowski, Arktykę należy postrzegać "nie jako odrębny teatr działań, lecz jako najbardziej wysuniętą na północ flankę zjednoczonej europejskiej architektury bezpieczeństwa, która rozciąga się od Bieguna Północnego przez Morze Bałtyckie".

Amerykańska senator zwróciła się do Polaków: Jesteście wzorem

Senatorka oceniła, że "Polska jest obecnie jednym z najskuteczniejszych i najważniejszych członków sojuszu NATO". Podkreśliła, że polskie "zaangażowanie w wydatki na obronność, przewyższające nawet najwyższe standardy oraz szybka modernizacja sił zbrojnych to wzór dla całego kontynentu". - I mam nadzieję, że reszta Europy pójdzie w ślady Polski - dodała.

Murkowski powiedziała, że USA "są dumne z tego, że dowodzą NATO-wską wzmocnioną, wysuniętą obecnością w Polsce", a służba amerykańskich żołnierzy obok żołnierzy polskich jest świadectwem "bardzo silnej i nierozerwalnej więzi".

- Przywództwo Polski jest filarem Wschodniej Flanki. Ta stabilność pozwala nam na projekcję siły dalej na północ - oświadczyła republikańska senator. - Może się wydawać, że Przesmyk Suwalski i Przesmyk GIUK (pomiędzy Grenlandią, Islandią i Wielką Brytanią) dzieli duża odległość, ale myślę, że z punktu widzenia współczesnej strategii są one nierozerwalnie połączone - podkreśliła.

Przesmyk GIUK to dla rosyjskich okrętów podwodnych strategiczna "brama" na Atlantyk, pozwalająca na pominięcie kanału La Manche.

- Arktyka jest bramą do północnego Atlantyku i jeśli Arktyka stanie się przedmiotem sporu lub kontroli ze strony naszych przeciwników, bezpieczeństwo w regionie Bałtyku zostanie natychmiast zagrożone. Nie możemy zabezpieczyć Morza Bałtyckiego, jeśli stracimy z oczu to, co dzieje się za kołem podbiegunowym - ostrzegła Murkowski.

Rosja się zbroi. NATO musi działać

Zwróciła uwagę, że Rosja przez ostatnią dekadę militaryzowała swoją Flotę Północną, ponownie otwierając bazy z czasów sowieckich na dalekiej północy. - I nie są to tylko działania obronne. Mają one na celu projekcję siły na północnym Atlantyku i zburzenie mostu między Ameryką Północną a Europą - oceniła senatorka.

- A jeśli nie będziemy mogli przemieszczać statków i transportować zaopatrzenia przez Atlantyk z powodu zagrożeń płynących z Arktyki, obrona naszych bałtyckich sojuszników stanie się zdecydowanie trudniejsza - ostrzegła, podkreślając, że amerykańskie interesy arktyczne są bezpośrednio związane ze stabilnością w Europie. - Musimy zwiększyć naszą obecność w Arktyce, nie po to, by prowokować, lecz by zapobiec próżni - dodała Murkowski.

- Moi polscy przyjaciele, wiedzcie, że wasze bezpieczeństwo jest naszym bezpieczeństwem - powiedziała. - Do naszych europejskich partnerów: Arktyka to nie jest odległa granica, to nasze podwórko. Dlatego musimy dalej inwestować w zdolności, czy to lodołamacze, czy szkolenia z działań w zimowych warunkach, w podwodną obserwację - podkreśliła.

- Gwarantując bezpieczeństwo Arktyce, zabezpieczamy Północny Atlantyk. A zabezpieczając Północny Atlantyk, możemy zapewnić, że serce Europy pozostanie wolne, w całości i w stanie pokoju - dodała Murkowski.