Funkcjonariusze ABW prowadzą śledztwo w sprawie wspomnianej grupy terrorystycznej od 2024 roku. Na celowniku śledczych są przestępcy działający na zlecenie Federacji Rosyjskiej, którzy dokonywali podpaleń obiektów handlowych, transportowych i fabrycznych w Polsce, w Czechach i Rumunii.

Jak przekazał w piątek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zespół śledczych zgromadził wystarczający materiał dowodowy, aby postawić członków grupy przestępczej przed sądem. Członkowie gangu są podejrzani o przeprowadzenie licznych aktów dywersji.

Jednym z nich jest obywatel Kolumbii, który dokonał dwóch podpaleń na terenie Polski.

ABW na tropie międzynarodowej grupy terrorystycznej

W oficjalnym komunikacie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego napisała, że "po procesach w Rumunii i Czechach skazano dwie osoby", a na Litwie na wyrok sądu czeka jeszcze sześciu podejrzanych.

W Polsce śledztwo dotyczące obywatela Kolumbii nadal trwa.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działając w międzynarodowym Zespole Śledczym powołanym pod patronatem EUROJUST zgromadziła materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie przed sądem grupy terrorystycznej odpowiedzialnej za akty dywersji – podpalenia na terenie całej Europy.… — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) January 30, 2026

Jak informuje ABW, śledczy ustalili, że wszystkie podpalenia zostały przeprowadzone w podobny sposób, były koordynowane przez tych samych zleceniodawców, ich sprawców łączył również identyczny modus operandi. Przestępcy mieli na celu zastraszyć ludzi oraz podsycić nienawiść do narodu ukraińskiego. Ich działania miały przede wszystkim utrudnić wsparcie dla pogrążonego w wojnie kraju.

Seria podpaleń w Polsce. Śledztwo w toku

Funkcjonariusze ABW z Radomia ujawnili działalność dywersyjną Kolumbijczyka odpowiedzialnego za podpalenia na terenie Polski i Czech. Przed wyjazdem za granicę w 2024 roku mężczyzna dokonał dwóch podpaleń w składach materiałów budowlanych w Warszawie i Radomiu.

Nagrania z tych zdarzeń podchwyciły propagandowe rosyjskie media, które fałszywie przedstawiły je jako akty sabotażu przeciw infrastrukturze wojskowej NATO. Obywatel Kolumbii został ostatecznie zatrzymany na terenie Republiki Czeskiej. Obecnie odsiaduje tam wyrok ośmiu lat pozbawienia wolności.

Prowadzone w Polsce postępowanie ma charakter rozwojowy. W najbliższym czasie śledztwo będzie rozszerzone o kolejne wątki.

