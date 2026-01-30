25-latka po porodzie, noworodek znaleziony w szafce. Dramatyczna akcja policji
Policjanci z Mławy otrzymali w czwartek zgłoszenie o 25-latce, która potrzebowała pilnej pomocy. Podczas przeszukiwania jej domu, w szafce znaleziono wychłodzonego noworodka. Kobieta, która, jak się okazało, była tuż po porodzie oraz jej dziecko przewieziono do szpitala. Podczas policyjnej interwencji zatrzymano trzy osoby.
Do zdarzenia doszło w czwartek rano w jednym z mieszkań na terenie powiatu mławskiego. Jak przekazała mł. asp. Aleksandra Bardońska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie, policjanci odebrali zgłoszenie o konieczności udzielenia pilnej pomocy medycznej młodej kobiecie.
Funkcjonariusze dotarli na miejsce jako pierwsi, niedługo później dołączyła do nich załoga pogotowia ratunkowego. Gdy medycy badali stan 25-letniej kobiety, policjanci usłyszeli delikatne kwilenie i natychmiast zaczęli przeczesywać mieszkanie w poszukiwaniu źródła dźwięku.
Sprawdzając kolejne pomieszczenia, mundurowi znaleźli w szafce noworodka, dziewczynkę bez odpowiedniego zaopatrzenia.
Mława. Policjanci znaleźli w mieszkaniu noworodka
Lekarz obecny na miejscu stwierdził, że 25-letnia kobieta jest tuż po porodzie. Matka i dziecko zostali przewiezieni do pobliskiego szpitala. Według wstępnych ustaleń noworodek był lekko wychłodzony, ale jego stan jest stabilny.
Jak zauważyła w komunikacie mł. asp. Bardońska, dziecko zostało w porę znalezione i przekazane służbom medycznym wyłącznie "dzięki czujności i zdecydowaniu policjantów".
W chwili udzielania pomocy kobiecie i jej córce, w mieszkaniu przebywały jeszcze cztery inne osoby. Funkcjonariusze z KPP w Mławie zatrzymali trzy z nich. Jak dodają śledczy, wszyscy byli trzeźwi.
Ze względu na dobro śledztwa i poszkodowanej 25-latki, policjanci nie ujawnili, czy zatrzymane osoby to krewni kobiety czy też osoby postronne.
Na miejscu przeprowadzono szczegółowe oględziny pod nadzorem prokuratora. Zebrane materiały dowodowe zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Mławie i czekają na rozpoznanie.
