25-latka po porodzie, noworodek znaleziony w szafce. Dramatyczna akcja policji

Do zdarzenia doszło w czwartek rano w jednym z mieszkań na terenie powiatu mławskiego. Jak przekazała mł. asp. Aleksandra Bardońska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie, policjanci odebrali zgłoszenie o konieczności udzielenia pilnej pomocy medycznej młodej kobiecie.

Funkcjonariusze dotarli na miejsce jako pierwsi, niedługo później dołączyła do nich załoga pogotowia ratunkowego. Gdy medycy badali stan 25-letniej kobiety, policjanci usłyszeli delikatne kwilenie i natychmiast zaczęli przeczesywać mieszkanie w poszukiwaniu źródła dźwięku.

Sprawdzając kolejne pomieszczenia, mundurowi znaleźli w szafce noworodka, dziewczynkę bez odpowiedniego zaopatrzenia.

Mława. Policjanci znaleźli w mieszkaniu noworodka

Lekarz obecny na miejscu stwierdził, że 25-letnia kobieta jest tuż po porodzie. Matka i dziecko zostali przewiezieni do pobliskiego szpitala. Według wstępnych ustaleń noworodek był lekko wychłodzony, ale jego stan jest stabilny.

Jak zauważyła w komunikacie mł. asp. Bardońska, dziecko zostało w porę znalezione i przekazane służbom medycznym wyłącznie "dzięki czujności i zdecydowaniu policjantów".

W chwili udzielania pomocy kobiecie i jej córce, w mieszkaniu przebywały jeszcze cztery inne osoby. Funkcjonariusze z KPP w Mławie zatrzymali trzy z nich. Jak dodają śledczy, wszyscy byli trzeźwi.

Ze względu na dobro śledztwa i poszkodowanej 25-latki, policjanci nie ujawnili, czy zatrzymane osoby to krewni kobiety czy też osoby postronne.

Na miejscu przeprowadzono szczegółowe oględziny pod nadzorem prokuratora. Zebrane materiały dowodowe zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Mławie i czekają na rozpoznanie.

