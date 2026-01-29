Śmigłowiec w barwach irańskich sił zbrojnych został sfotografowany w bazie lotniczej w Teheranie, a upublicznienie zdjęć zbiegło się z wypowiedzią przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, który stwierdził, że "nasze siły zbrojne wyposażają się w najnowsze technologie pochodzące z zaprzyjaźnionych państw, aby bronić rewolucji islamskiej przed agresorami".

W listopadzie 2023 r. irański wiceminister obrony, gen. Mehdi Farahi potwierdził, że Iran za pomoc Rosji w jej wojnie przeciwko Ukrainie otrzymał od Kremla wsparcie w postaci myśliwców Su-35, samolotów szkolno-treningowych Jak-130 i właśnie śmigłowców szturmowych Mi-28. Trzy tego typu śmigłowce dotarły do Teheranu między końcem 2025 r. a końcem stycznia roku bieżącego.

Iran. Rosja dostarczyła Teheranowi śmigłowce szturmowe

Mi-28NE, zaprojektowany z myślą o eksporcie, jest wyposażony w zaawansowane funkcje do zwalczania celów naziemnych i powietrznych, w tym działko kal. 30 mm, pociski powietrze-ziemia i rakiety niekierowane. Wytrzymały pancerz i awionika śmigłowca zapewniają jego przeżywalność i skuteczność w walce, w tym w operacjach na małych wysokościach, w dzień i w nocy, jak opisał go w czwartek belgijski portal Army Recognition.

Według azjatyckiego portalu wojskowego DefenceSecurityAsia potwierdzone przybycie śmigłowca Mi-28NE oznacza nie tylko jakościową modernizację lotnictwa wojskowego Islamskiej Republiki Iranu, ale także przemyślany komunikat strategiczny skierowany do przeciwników, w tym Izraela i Stanów Zjednoczonych, demonstrujący zdolność Teheranu do omijania sankcji i wykorzystywania rosyjskich systemów bojowych.

Iran poddany jest obecnie rosnącej presji ze strony USA, które skoncentrowały w jego sąsiedztwie pokaźną flotę z grupą lotniskowca Abraham Lincoln na czele, dziesiątkami myśliwców, bombowców i samolotów transportowych. W czwartek w region Bliskiego Wschodu przybył niszczyciel USS Delbert Black, zwiększając liczbę obecnych w pobliżu Iranu okrętów USA do 10 - podały w czwartek agencja Reutera i telewizja CBS.

ps / PAP