Spotkanie Kosiniaka-Kamysza z szefem NATO. Wykryto usterkę samolotu

Spotkanie wicepremiera z sekretarzem generalnym Paktu Północnoatlantyckiego opóźni się o dwie godziny. Konferencja prasowa szefa MON odbędzie się o godz. 17, a nie jak pierwotnie zakładano o godz. 15. PAP ustaliła, że "jedna z kontrolek sugerowała usterkę związaną z podwoziem maszyny".

Jak wynika z jednego z serwisów monitorujących ruch lotniczy, pierwszy samolot, rządowy Gulfstream G550, wystartował około godz. 6.30 nad ranem i zawrócił niedługo potem. Następny samolot, tym razem Boeing 737, wystartował po godz. 10.

W niemieckim Ramstein, gdzie mieści się siedziba dowództwa sił lotniczych USA w Europie, Kosiniak-Kamysz ma wziąć w czwartek udział w spotkaniu z najważniejszymi dowódcami państw sojuszniczych na zaproszenie dowódcy wojsk NATO w Europie gen. Alexusa Grynkevicha. Tam też szef MON ma spotkać się z sekretarzem generalnym NATO.

