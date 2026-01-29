Po pierwszych trójstronnych rozmowach w Abu Zabi, jakie miały miejsce w sobotę i niedzielę, Ukraina, Rosja i USA prowadzą rozmowy dotyczące organizacji kolejnego szczytu. Negocjacje miałyby być kontynuowane jeszcze w tym tygodniu.

Jurij Uszakow przekazał agencji Reutera, że ustępstwa terytorialne nie są ostatnią kwestią, która dzieli strony od zwarcia rozejmu.

Zapytany o to, czy zgadza się ze słowami sekretarza stanu USA Marco Rubio, który stwierdził, że "pozostaje jedna nierozwiązana kwestia, dobrze znana każdemu - terytorialna", Uszakow zaprzeczył. - Ja tak nie uważam - skomentował dyplomata.

Rubio: Pozostaje jedna nierozwiązana kwestia. Uszakow: Ja tak nie uważam

Według sekretarza stanu USA Marco Rubio, choć w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, udało się poczynić postępy, stanowiska Ukrainy i Rosji nadal konieczna jest praca

- Myślę, że pozostaje jedna nierozwiązana kwestia, dobrze znana wszystkim – terytorialna, a mianowicie roszczenia terytorialne do obwodu donieckiego. I wiem, że trwają intensywne prace nad ustaleniem możliwości pojednania stanowisk obu stron w tej sprawie - mówił amerykański polityk na antenie ABC News.

Sekretarz powiedział podczas wysłuchania w Senacie, że aktualnie Rosja żąda od Ukrainy oddania Rosji całości obwodu donieckiego, łącznie z ok. 20 proc. jego terytorium, które pozostaje pod kontrolą Kijowa. Mowa o ponad 5 tys. km kw.

- To wciąż most, który musimy pokonać. To wciąż luka, ale przynajmniej udało nam się zawęzić problem do jednej, centralnej kwestii, choć ta prawdopodobnie będzie bardzo trudna - powiedział Rubio przed senacką komisją spraw zagranicznych.

Kontynuacje rozmów Ukrainy z Rosją. Uszakow zaprasza Zełenskiego do Moskwy

W czwartek w rozmowie z objętym sankcjami propagandzistą Pawłem Zarubinem Jurij Uszakow przedstawił pomysł kontynuacji rozmów rosyjsko-ukraińskich na najwyższym szczeblu. Według dyplomaty do spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Władimirem Putinem mogłoby dojść, ale tylko w Moskwie.

- Nasz prezydent powiedział dziennikarzom kilkakrotnie, że jeśli Zełenski jest rzeczywiście gotowy na spotkanie, to z przyjemnością zaprosimy go do Moskwy - powiedział Uszakow, podkreślając, że takie rozwiązanie proponować miał w rozmowie telefonicznej z Putinem Donald Trump.

- Najważniejsze jest to, żeby te kontakty były dobrze przygotowane, to po pierwsze. A po drugie, żeby były nastawione na osiągnięcie konkretnych, pozytywnych rezultatów - przekazał doradca Putina, deklarując, że w Moskwie Zełenski będzie miał "zagwarantowane bezpieczeństwo i niezbędne warunki pracy".

