Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował do komisji regulaminowej wniosek w sprawie nieobecności posła PiS Zbigniewa Ziobry na posiedzeniach parlamentu. Rozpoczęła się więc procedura, która może doprowadzić do utraty przez Ziobrę diety parlamentarnej i zmniejszenia jego uposażenia do 1350 zł brutto miesięcznie.

Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, a obecnie poseł PiS, nie pojawia się od dłuższego czasu na posiedzeniach izby niższej i obecnie przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny.

W środę minął siedmiodniowy termin możliwości usprawiedliwienia przez Ziobrę nieobecności. Usprawiedliwienie nie wpłynęło, w związku z czym marszałek Sejmu poinformował dzień później, że przesłał szefowi sejmowej komisji regulaminowej Jarosławowi Urbaniakowi (KO) informację o nieusprawiedliwionych nieobecnościach polityka PiS.

Nieobecności Ziobry w Sejmie. Jest wniosek do komisji regulaminowej

Czarzasty przypomniał na konferencji prasowej, iż komisja ma obowiązek rozpoznać jego wniosek i zająć stanowisko. Zaznaczył, że komisja może: zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienia lub nagany.

- W momencie, gdy komisja przedstawi mi stanowisko, pan Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji - powiedział marszałek. Zapowiedział, że jeżeli Ziobro się nie odwoła, on przedstawi Prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego do jednej dziesiątej wysokości, czyli 1350 zł brutto miesięcznie. Uposażenie poselskie wynosi 13.467,92 zł brutto, a dieta parlamentarna 4.208,73 zł brutto.

W połowie stycznia marszałek Czarzasty poinformował, że z powodu nieobecności Zbigniewa Ziobry na posiedzeniach Sejmu stosowane są wobec niego potrącenia finansowe. Przez pierwsze trzy dni nieusprawiedliwionej nieobecności w danym miesiącu każdego dnia odliczane jest mu 1/30 diety oraz 1/30 uposażenia, co łącznie daje 588 zł dziennie. Za każdy kolejny dzień nieobecności na posiedzeniu Sejmu potrącenia są znacznie wyższe i - w zależności od tego, ile dni obraduje Sejm w danym miesiącu - wynoszą 3534 zł dziennie.

Marszałek już wówczas zapowiedział, że skorzysta "ze wszystkich możliwości, jakie posiada Sejm i będzie robił wszystko", by doprowadzić do tego, że Ziobro utraci dietę i będzie otrzymywał 1/10 swojego uposażenia.

Nowelizacja Regulaminu Sejmu. Większe kary za nieobecności posłów

W nowelizacji Regulaminu Sejmu z maja 2025 roku zwiększono sankcje za nieusprawiedliwioną nieobecność posła na posiedzeniu Sejmu. Jeśli w danym miesiącu przekracza ona trzy dni, marszałek Sejmu może zarządzić obniżenie uposażenia i diety parlamentarnej o 1/5 za czwarty oraz każdy kolejny dzień nieusprawiedliwionej nieobecności podczas obrad.

Znowelizowane przepisy przewidują również, że w kolejnych miesiącach poseł traci prawo do diety parlamentarnej, a jego uposażenie zostaje obniżone do 1/10 pierwotnej wysokości, jeśli - z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności - opuści 18 następujących po sobie dni posiedzeń Sejmu. Sankcje te obowiązują do momentu, w którym poseł ponownie weźmie udział w posiedzeniu Sejmu. Poseł ma prawo odwołać się od decyzji do Prezydium Sejmu w terminie siedmiu dni od dnia jej doręczenia.

Zbigniew Ziobro z 26 zarzutami. Sejm uchylił immunitet, sąd rozpatruje areszt

Wobec Zbigniewa Ziobry toczy się postępowanie karne, w którym prokuratura zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w czasie pełnienia funkcji ministra sprawiedliwości oraz wykorzystywanie zajmowanego stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Według śledczych Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw, w tym wydawać podwładnym polecenia łamania prawa w celu zapewnienia wybranym podmiotom dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych oraz dopuszczać do przyznawania środków podmiotom do tego nieuprawnionym.

Na początku listopada Sejm uchylił Ziobrze immunitet poselski i wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie. Następnie prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów, a także o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wówczas ustalono, że Ziobro nie przebywa w Polsce - przebywał wtedy w Budapeszcie, a później pojawiał się również w Brukseli.

W połowie listopada ubiegłego roku prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego ministra. Sąd zajął się nim 22 grudnia, jednak posiedzenie zostało następnie dwukrotnie odroczone. Obecnie jego kontynuacja zaplanowana jest na 5 lutego. 12 stycznia poinformowano, że Ziobro otrzymał azyl polityczny na Węgrzech.

