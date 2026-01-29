Do tragedii doszło kilkanaście minut po 23:00 na ulicy Inwestycyjnej w Nowinach nieopodal Kielc. Jak wynika z ustaleń policji, 20-letni kierowca Skody ciągnął za swoim pojazdem sanki, na których jechało dwóch mężczyzn - mieli 21 i 22 lata.

W chwili, gdy kierujący autem skręcał w prawo, sanki zostały wyniesione na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z nadjeżdżającą Dacią, prowadzoną przez 20-letniego kierowcę.

Nowiny. Tragiczny wypadek podczas kuligu. Nie żyje 22-latek

Podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, poinformowała w czwartek rano, iż na miejscu wypadku służby ratunkowe podjęły reanimację 22-letniego mężczyzny. Niestety, mimo podjętych działań, jego życia nie udało się uratować - lekarz stwierdził zgon.

Drugi z uczestników zdarzenia - 21-latek - został przewieziony do szpitala w stanie określanym jako poważny. Jak przekazała policja, obaj kierowcy uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi. Funkcjonariusze zabezpieczają materiał dowodowy oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności i dokładny przebieg wypadku.

