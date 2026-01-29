Nad niektórymi rosyjskimi miastami, w nad Petersburgiem, pojawił się wyjątkowy fenomen. Były to słupy świetlne, które można obserwować jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Ułatwiły to panujące w tej części silne mrozy.

"Świeciło wszystko". Udało się sfilmować rzadkie zjawisko

To niezwykłe zjawisko zaobserwowano w rejonie Petersburga w nocy ze środy na czwartek. Między godziną drugą a trzecią lokalnego czasu nad dzielnicą Wyborgskij pojawił się "ulotny las" - relacjonuje serwis Metronews.

ZOBACZ: Sytuacja w części Rosji stała się krytyczna. Uruchomili plan "Buran"

Nad ziemią unosiły się kolumny światła, mogące się kojarzyć z reflektorami skierowanymi w niebo.

"Emitowało je dosłownie każde źródło światła. Świeciło wszystko: latarnie, reflektory, znaki i ekrany reklamowe" - wspominali świadkowie cytowani przez serwis.

Volcaholic/X Słupy świetlne sfilmowano pojawiły nad Petersburgiem podczas silnych mrozów

Były to tak zwane słupy świetlne, czyli złudzenie optyczne, które można zaobserwować tylko w wyjątkowych okolicznościach. Powstaje w bardzo niskich temperaturach, kiedy w powietrzu formują się miniaturowe kryształki lodu. Do tego nie może wiać, ponieważ podmuchy mogą owe kryształki rozpraszać, konieczna jest również odpowiednio wysoka wilgotność.

Jeśli poniżej tych kryształków lodu znajduje się źródło światła, to jego wiązka wielokrotnie się od nich odbija, tworząc coś co wygląda jak jasny słup. Mechanizm powstania tego złudzenia optycznego jest taki sam jak w przypadku znacznie bardziej popularnej tęczy.

ZOBACZ: "Słońce świeci, ale nie grzeje". Ponad 41 stopni mrozu w europejskim kraju

Ponieważ w wielu miejscach Rosji jest bardzo mroźnie, tego typu fenomen zaobserwowano w wielu miejscach. Oprócz Petersburga była to między innymi wieś Bugry w obwodzie leningradzkim, gdzie nocą temperatura wyniosła poniżej -15 stopni.

W tym roku surową zimę odczuwają nie tylko wschodnie krańce Rosji, w tym rejon Kamczatki, lecz również europejska część kraju. Chodzi nie tylko o mróz, miejscami przekraczający -40 stopni, lecz również śnieżyce. Ostatnio z masą śniegu zmagała się Moskwa.

Intensywne śnieżyce w Moskwie. Nie sypało tak od 30 lat

Stolica Rosji od kilku dni doświadcza intensywnych opadów śniegu. W środę grubość pokrywy w mieście wynosiła 52 cm, jednak eksperci ostrzegali, że do końca dnia może osiągnąć około 60 cm. To najwyższa wartość w styczniu od 30 lat - podaje serwis meteorologiczny Gismeteo.

ZOBACZ: Atak zimy w Moskwie. Arktyczne mrozy dotrą także do Polski

Według tamtejszych ekspertów w Moskwie przez półtora dnia spadło około 25 cm śniegu, co stanowi około jednej trzeciej średnich miesięcznych opadów w styczniu. W czwartek wciąż tam sypie, w dodatku cały czas będzie mroźnie.

Według prognoz w Moskwie do 3 lutego średnia dzienna temperatura będzie niższa od średniej o 7 do 12 stopni Celsjusza.



Źródło: Metronews, MK, Gismeteo, Peterburg2

