W Pałacu Prezydenckim z głową państwa spotkali się w czwartek przedstawiciele: PiS, PSL, Polski 2050, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i koła Razem. Prezydent przyjął przedstawicieli poszczególnych opcji pojedynczo. Najliczniejszą delegacją w Pałacu Prezydenckim była ta złożona z polityków PiS. Przyjechali do gmachu autokarem i spędzili u głowy państwa najwięcej czasu.

Politycy z różnych klubów i kół poselski mogli porozmawiać z głową państwa o ich inicjatywach ustawodawczych.

Udziału w spotkaniu odmówiły kluby KO i Lewicy. Przedstawiciele obu tych klubów wskazywali, że cel spotkania nie został określony przez stronę prezydencką.

Leśkiewicz: Politycy zadowoleni ze spotkania z głową państwa

Rzecznik prezydenta był pytany w Radiu Zet o czwartkowe spotkania oraz o to, czy prezydent chciał "wbijać klin między koalicjantów".

- Pan prezydent nie chciał wbijać żadnego klina. Przede wszystkim pan prezydent zapraszał wszystkich przedstawicieli polskiego parlamentu - wszystkie kluby parlamentarne i koła poselskie (...) - mówił Leśkiewicz. Zaznaczył również, że nie było ograniczeń, co do liczby obecnych na spotkaniu z prezydentem przedstawicieli poszczególnych ugrupowań.

Rzecznik prezydenta wyjaśnił, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim projektów, nad którymi pracują obecnie poszczególne ugrupowania. Pytany, które z inicjatyw mogą liczyć na wsparcie prezydenta, Leśkiewicz odpowiedział, że "z ciepłym, merytorycznym, dobrym przyjęciem" przez Karola Nawrockiego spotkał się chociażby przygotowany przez Razem projekt ustawy dotyczący finansowania posiłków dla dzieci w szkołach.

Rzecznik prezydenta nie wykluczył kolejnych spotkań z parlamentarzystami

Jak mówił rzecznik prezydenta, "w zasadzie wszyscy" uczestnicy spotkań podkreślali, że były to "dobre, merytoryczne, rzeczowe rozmowy", a spotkania dały im szansę na zaprezentowanie swoich pomysłów i potrzeb, a także poruszenie kluczowych wątków związanych z problemami trapiącymi wyborców poszczególnych ugrupowań - "by móc pokazać inną perspektywę panu prezydentowi".

Pytany, czy dojdzie do kolejnych spotkań w podobnym formacie, Leśkiewicz odpowiedział, że jest to "niewykluczone", dlatego że były to dobre spotkania. Zaznaczył też, że rozmawiał z prezydentem, który stwierdził, że dały mu one "bardzo dużą wiedzę" i "szeroką optykę" o inicjatywach podejmowanych przez poszczególne ugrupowania.

"Będzie chciał raczej zawetować". Poseł Polski 2050 o rozmowach z Nawrockim

Politycy Polski 2050 chcieli namówić prezydenta do podpisania rządowych projektów ustaw. Podkreślają, że Nawrocki przyjął ich z szacunkiem i zrozumieniem, ale w niektórych sprawach była widoczna różnica zmian.

- Poruszyliśmy tematy, które realizujemy w Sejmie. Rozmowa trwała ponad godzinę i miała bardzo merytoryczny, formalny charakter. Z naszej strony uczestniczyły dwie osoby, ze strony prezydenta również dwaj prezydenccy ministrowie. Przy kawie i herbacie skupiliśmy się wyłącznie na kwestiach merytorycznych, bez wchodzenia w politykę czy spory, które nas dzielą. Przekonywaliśmy pana prezydenta, że potrzebujemy ustawy o kryptowalutach - powiedział poseł Polski 2050 Kamil Wnuk w programie "Studio Parlament" w Polsat News Polityka.

Dodał później, że prezydent "na ten moment mówił, że raczej tę ustawę będzie chciał zawetować".

Politycy z ugrupowania współtworzącego koalicję rządową rozmawiali też o kwestii wprowadzenia bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu i zwiększenia dopłat dla gmin, na których terenach znajdują się parki narodowe.

