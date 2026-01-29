Wydarzenie miało miejsce 27 stycznia, a jego przebieg od razu wzbudził falę spekulacji. W oficjalnej części obchodów nie przemawiał Karol Nawrocki. Prezydent nie został nawet wymieniony z imienia i nazwiska przez organizatorów.

Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, nie gryzł się w język i powiedział wprost o "sytuacji bez precedensu".

Nawrocki bez głosu na obchodach. Minister mówi o skandalu

- Chyba powinienem powiedzieć, co się nie wydarzyło, bo sama uroczystość była godna. Natomiast to, co było niegodne, to fakt, iż prezydent Rzeczypospolitej, głowa państwa, nie został zauważony przez prowadzącego - mówił urzędnik na antenie Radia Wnet.

- Prezydent jechał na teren byłego obozu, żeby oddać hołd ofiarom Holokaustu. I zupełnie niezrozumiałe, zaskakujące i skandaliczne jest to, że nie został powitany - dodał. Podkreślił też, że taka sytuacja nosi znamiona skandalu - dodał.

- W każdej uroczystości, w której brał udział prezydent, organizator zawsze to podkreślał, bo to wielki honor. Po raz pierwszy spotkałem się z sytuacją, w której prezydent nie jest wymieniony - podsumował współpracownik prezydenta.

Prezydent niedopuszczony do przemowy. Tłumaczenia organizatorów

Organizatorzy tłumaczą, że zgodnie z decyzją Rady Muzeum nie przewidziano przemówień podczas oficjalnej ceremonii.

"Powitania gości podczas głównej części obchodów nie miały charakteru protokolarnego. Witano poszczególne grupy uczestników, w tym przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Z nazwiska nie wymieniono nikogo, zarówno Ocalałych, obecnej na obchodach minister kultury i dziedzictwa narodowego czy reprezentujących swoje państwa ambasadorów" - napisał rzecznik Muzeum Auschwitz-Birkenau Bartosz Bartyzel w oświadczeniu przesłanym dziennikowi "Fakt".

Bartyzel dodał, że "taką formę uszanowano i zrozumiano także podczas poprzedniej rocznicy wyzwolenia".

"Prezydent Karol Nawrocki został przedstawiony w tej części obchodów, w której odgrywał główną rolę: w momencie odbierania i przenoszenia symbolicznego światła zapalonego przez Ocalałego (...). Złożenie znicza przez Prezydenta przy pomniku upamiętniającym ofiary Auschwitz było kulminacyjnym punktem całych obchodów" - podkreślił w oświadczeniu.

W trakcie kulminacyjnej części obchodów do zgromadzonych przemawiał m.in. wiceszef Google. Oficjalnie jako przedstawiciel darczyńców zbierających datki na rzecz muzeum. Nawrocki ostatecznie wygłosił krótką przemowę skierowaną do kamer w bocznej części kompleksu obozowego.

