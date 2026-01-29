Do sytuacji opisanej przez dziennik "The Independent" doszło u południowo-zachodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii. Statek towarowy zakotwiczył w okolicy krytycznej infrastruktury.



Dziennik precyzuje, że statek zakotwiczył w środę w odległości mili morskiej (około 1,8 km) od podmorskich kabli telekomunikacyjnych, które łączą Wielką Brytanię z USA, Kanadą, Hiszpanią i Portugalią.

Rosyjski statek u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Władze wysłały śmigłowiec

Brytyjskie służby nakazały załodze rosyjskiej jednostki niezwłoczne opuszczenie tych wód. Jednak marynarze nie chcieli zastosować się do polecania lokalnych władz. Załoga wydała wydała komunikat, że statek nie jest wstanie się przemieszczać z powodu "trwających napraw" na pokładzie.

Reakcja brytyjskich władz była natychmiastowa. Na miejsce cumowania jednostki skierowano śmigłowiec szturmowy Wildcat. Wcześniej jednostka była pod stałą obserwacją okrętów i samolotów straży przybrzeżnej. Widok uzbrojonej maszyny skłonił Rosjan do powrotu na wody międzynarodowe.

Dziennikarze brytyjskiego dziennika podkreślili, że Sinegorsk minął kilka podmorskich systemów przesyłu danych w promieniu niespełna mili morskiej. Wśród nich był m.in. system TGN Atlantic, łączący Wielką Brytanię z New Jersey w USA, a także TGN Western Europe oraz EXA Express, biegnące do Hiszpanii, Portugalii.

Sinegorsk utrapieniem Anglików. Wcześniej zanieczyścił im wybrzeże

To nie pierwszy incydent z udziałem tego okrętu w okolicach Wielkiej Brytanii. Kilkanaście lat wcześniej ta sama jednostka uległa awarii na skutek sztormu, który szalał w kanale La Manche u wybrzeży Zjednoczonego Królestwa.

Przestraszona załoga zdecydowała o wyrzuceniu do morza przewożonego ładunku. Do wody trafiło ponad 1500 ton desek, część z nich osiadło na plaży w Ramsgate w hrabstwie Kent.

Koszty związane z zaprowadzeniem porządku w zanieczyszczonej okolicy poniósł lokalny samorząd.

Statek ten wielokrotnie pojawiał się w okolicach Wielkiej Brytanii. Po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie jednostka została zaliczona do tzw. floty cieni i najprawdopodobniej przewozi do Rosji produkty objęte sankcjami.

