Rosjanie zaatakowali dronami w obwodzie zaporoskim. Wzięli na cel domy
Dwie kobiety i mężczyzna zginęli w wyniku ataku rosyjskich sił powietrznych w ukraińskim obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków z wykorzystaniem dronów zniszczone zostały domy mieszkalne, jeden z nich całkowicie - przekazały służby ratownicze.
Zaporoska Państwowa Służba Ratownicza przekazała w mediach społecznościowych, że ofiarami są kobiety w wieku 26 i 50 lat oraz 62-letni mężczyzna. Ranny został też 57-latek. Służby poinformowały nad ranem, że liczba rannych wzrosła do trzech.
Wojna w Ukrainie. Rosyjski atak w obwodzie zaporoskim. Trzy ofiary śmiertelne
"Siedem domów prywatnych zostało uszkodzonych, jeden zniszczony. Ratownicy ugasili pożar w budynku mieszkalnym o powierzchni 100 metrów kwadratowych oraz pożar instalacji gazowej. Na miejscu zdarzenia pracują wszystkie służby ratunkowe" - czytamy w komunikacie.
Zaatakowane miasto to Wilniańsk. Szef władz obwodowych Iwan Fedorow przekazał, że do ataków użyto dronów.
Rosyjskie siły zbrojne kontynuują swoje ataki mimo trójstronnych rozmów z udziałem delegacji USA na temat zawieszenia broni, które zorganizowano w miniony weekend w Abu Zabi. Kolejne negocjacje zaplanowane są na niedzielę.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek o śmierci co najmniej czterech osób po ataku rosyjskich sił na cywilny pociąg w obwodzie charkowskim. Wicepremier Ołeksij Kułeba przekazał wcześniej, że w skład uderzyły trzy drony typu Shahed. Ukraińskie służby poinformowały później, że odnaleziono pięć ciał.
