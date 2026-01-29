Zaporoska Państwowa Służba Ratownicza przekazała w mediach społecznościowych, że ofiarami są kobiety w wieku 26 i 50 lat oraz 62-letni mężczyzna. Ranny został też 57-latek. Służby poinformowały nad ranem, że liczba rannych wzrosła do trzech.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski atak w obwodzie zaporoskim. Trzy ofiary śmiertelne

"Siedem domów prywatnych zostało uszkodzonych, jeden zniszczony. Ratownicy ugasili pożar w budynku mieszkalnym o powierzchni 100 metrów kwadratowych oraz pożar instalacji gazowej. Na miejscu zdarzenia pracują wszystkie służby ratunkowe" - czytamy w komunikacie.

Zaatakowane miasto to Wilniańsk. Szef władz obwodowych Iwan Fedorow przekazał, że do ataków użyto dronów.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek kolumbijskiego samolotu. Nie żyje 15 osób, wśród ofiar poseł

Rosyjskie siły zbrojne kontynuują swoje ataki mimo trójstronnych rozmów z udziałem delegacji USA na temat zawieszenia broni, które zorganizowano w miniony weekend w Abu Zabi. Kolejne negocjacje zaplanowane są na niedzielę.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek o śmierci co najmniej czterech osób po ataku rosyjskich sił na cywilny pociąg w obwodzie charkowskim. Wicepremier Ołeksij Kułeba przekazał wcześniej, że w skład uderzyły trzy drony typu Shahed. Ukraińskie służby poinformowały później, że odnaleziono pięć ciał.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni