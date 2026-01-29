"Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Swiatosław Szewczuk, skierował pismo z podziękowaniem do Jego Eminencji Kardynała Grzegorza Rysia, Arcybiskupa-Metropolity Krakowskiego, wyrażając wdzięczność za solidarność oraz wsparcie okazywane Ukrainie i jej stolicy w czasie trwającej wojny" – napisał w czwartek w serwisie X Andrij Sybiha.

Ukraiński minister przypomniał, że kard. Ryś przed kilkoma dniami podjął decyzję o przeznaczeniu całej składki z niedzieli 1 lutego we wszystkich parafiach Archidiecezji Krakowskiej na pomoc dla Kijowa, w szczególności na zakup generatorów prądu i mobilnych źródeł ogrzewania.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego dziękuje kard. Grzegorzowi Rysiowi

"Jednocześnie Jego Eminencja poinformował, że pierwszy generator zostanie sfinansowany z jego osobistych środków, dając wyraz konkretnej i odpowiedzialnej solidarności chrześcijańskiej. Bardzo dziękujemy z całego serca!" – podkreślił Sybiha.

W liście, którego treść minister pokazał na X, arcybiskup kijowsko-halicki Szewczuk podziękował kardynałowi Rysiowi za solidarność i wsparcie w tych dramatycznych dla całej Ukrainy chwilach.

"Apel Eminencji do wiernych archidiecezji krakowskiej o datki na generatory dużej mocy i mobilne kotłownie, aby ogrzać tych, którzy cierpią z powodu zimna, współbrzmi ze słowami apostoła Pawła o jednym ciele, jednym duchu i jednej nadziei (por. Ef 4,4) i budzi falę życzliwości w całej Polsce i innych krajach świata. W jednej chwili oczy chrześcijan zwróciły się w stronę Kijowa, dokąd poprzez ludzką troskę i empatię podąża ciepło miłości Chrystusa, aby ogrzać przemarzniętych i dodać im otuchy" – podkreślił Szewczuk.

"Wspólna sprawa". Sikorski komentuje podziękowania dla kard. Rysia

"Dziękuję Eminencji za wrażliwość i zachętę wiernych do konkretnego działania w tej przerażającej sytuacji, gdy setki tysięcy osób zostały pozbawione niezbędnych środków do życia. Niech Pan obficie błogosławi Eminencji i całej archidiecezji krakowskiej oraz wszystkich zaangażowanych w ratowanie istnienia ludzkiego" – podkreślił ukraiński duchowny.

Wpis Andrija Sybihy opublikował na swoim profilu w serwisie X Radosław Sikorski. "Kijów-Warszawa wspólna sprawa" - napisał szef polskiego MSZ.

ps / polsatnews.pl / PAP