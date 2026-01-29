Podziękowania z Ukrainy dla kard. Rysia. Szef MSZ zabrał głos
Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha opublikował podziękowania dla metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia wystosowane przez zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Swiatosława Szewczuka. Do gestu ustosunkował się też szef polskiego MSZ.
"Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Swiatosław Szewczuk, skierował pismo z podziękowaniem do Jego Eminencji Kardynała Grzegorza Rysia, Arcybiskupa-Metropolity Krakowskiego, wyrażając wdzięczność za solidarność oraz wsparcie okazywane Ukrainie i jej stolicy w czasie trwającej wojny" – napisał w czwartek w serwisie X Andrij Sybiha.
Ukraiński minister przypomniał, że kard. Ryś przed kilkoma dniami podjął decyzję o przeznaczeniu całej składki z niedzieli 1 lutego we wszystkich parafiach Archidiecezji Krakowskiej na pomoc dla Kijowa, w szczególności na zakup generatorów prądu i mobilnych źródeł ogrzewania.
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego dziękuje kard. Grzegorzowi Rysiowi
"Jednocześnie Jego Eminencja poinformował, że pierwszy generator zostanie sfinansowany z jego osobistych środków, dając wyraz konkretnej i odpowiedzialnej solidarności chrześcijańskiej. Bardzo dziękujemy z całego serca!" – podkreślił Sybiha.
W liście, którego treść minister pokazał na X, arcybiskup kijowsko-halicki Szewczuk podziękował kardynałowi Rysiowi za solidarność i wsparcie w tych dramatycznych dla całej Ukrainy chwilach.
"Apel Eminencji do wiernych archidiecezji krakowskiej o datki na generatory dużej mocy i mobilne kotłownie, aby ogrzać tych, którzy cierpią z powodu zimna, współbrzmi ze słowami apostoła Pawła o jednym ciele, jednym duchu i jednej nadziei (por. Ef 4,4) i budzi falę życzliwości w całej Polsce i innych krajach świata. W jednej chwili oczy chrześcijan zwróciły się w stronę Kijowa, dokąd poprzez ludzką troskę i empatię podąża ciepło miłości Chrystusa, aby ogrzać przemarzniętych i dodać im otuchy" – podkreślił Szewczuk.
"Wspólna sprawa". Sikorski komentuje podziękowania dla kard. Rysia
"Dziękuję Eminencji za wrażliwość i zachętę wiernych do konkretnego działania w tej przerażającej sytuacji, gdy setki tysięcy osób zostały pozbawione niezbędnych środków do życia. Niech Pan obficie błogosławi Eminencji i całej archidiecezji krakowskiej oraz wszystkich zaangażowanych w ratowanie istnienia ludzkiego" – podkreślił ukraiński duchowny.
Wpis Andrija Sybihy opublikował na swoim profilu w serwisie X Radosław Sikorski. "Kijów-Warszawa wspólna sprawa" - napisał szef polskiego MSZ.
