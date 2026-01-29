Dowództwo poinformowało, że "czasowo wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla ruchu cywilnego". Podkreślono, że były to działania prewencyjne.

"Na podstawie przeprowadzonych analiz, obejmujących m. in. charakterystykę lotu, prędkość oraz kierunek przemieszczania się obiektów, oceniono, że były to najprawdopodobniej obiekty o charakterze balonów, poruszające się zgodnie z warunkami meteorologicznymi" - podano w komunikacie.

Granica z Białorusią. Zarejestrowano obiekty w przestrzeni powietrznej. Komunikat DORSZ

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pozostaje w kontakcie z właściwymi służbami i instytucjami. Przekazywane są informacje dotyczące danych zaobserwowanych obiektów.

Podkreślono, że bezpieczeństwo w polskiej przestrzeni powietrznej nie było zagrożone.

ZOBACZ: Kilkadziesiąt obiektów znad Białorusi. BBN: Prezydent na bieżąco informowany

"Należy podkreślić, że tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska ma do czynienia na kierunku wschodnim" - czytamy.

Zapewniono, że siły i środki Sił Zbrojnych RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej.

Obiekty z Białorusi nad Polską. Służby reagują

Do podobnego zdarzenia doszło już w tym roku - 17 stycznia Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało o kilkudziesięciu obiektach z terytorium Białorusi. "BBN przez całą dzisiejszą noc monitorowało to zdarzenie, zbierając i analizując informacje uzyskane od instytucji wojskowych i cywilnych" - czytamy w komunikacie na platformie X.

ZOBACZ: "W 2026 r. należy oczekiwać, że prowokacje będą ponawiane". BBN pokazał mapy

W 2025 roku Podlaski Oddział SG odnotował 135 zdarzeń związanych z przemytem papierosów przy użyciu balonów. Szacunkowa wartość przemycanego towaru wyniosła prawie 3,5 mln zł.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało również o zdarzeniach w wigilijną noc, gdy policja otrzymała od wojska informację, że z terytorium Białorusi nad Polskę wleciało kilkadziesiąt obiektów, najprawdopodobniej balonów przemytniczych. Zostały one później odnalezione na terenie województw podlaskiego i lubelskiego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni