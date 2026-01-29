Norwegia wyda miliardy na nową broń. Pociski będą produkowane w Polsce
Bazy rosyjskiej Floty Północnej znajdą się w zasięgu rażenia norweskiej broni precyzyjnej. Oslo potwierdziło zakup południowokoreańskich systemów rakietowych K239 Chunmoo. W pakiecie znajdują się pociski mogące sięgać celów oddalonych do 500 km. Amunicja ta będzie produkowana w Polsce.
Chodzi o system rakietowy K239 Chunmoo południowokoreańskiego koncernu Hanwha Aerospace. Nowa broń zapewni siłom zbrojnym Norwegii nową zdolność w postaci precyzyjnej broni rozmieszczonej na lądzie. - Naszym priorytetem jest szybkie wzmocnienie zdolności obronnych Norwegii oraz skutecznego odstraszania - oświadczył minister obrony Tore O. Sandvik.
Kontrakt obejmie 16 wyrzutni, znaczną liczbę pocisków o różnym zasięgu, a także pakiet szkoleniowy, logistyczny i systemy wsparcia. Dostawy wyrzutni oraz materiałów szkoleniowych zaplanowano na lata 2028–2029, a pocisków na lata 2030–2031.
Rakiety mają powstawać w Polsce, gdzie Koreańczycy planują uruchomienie linii produkcyjnych rakiet w związku z dużym zamówieniem złożonym przez Warszawę. Polska zamówiła niemal 300 takich systemów znanych pod nazwą Homar-K, a polskie zakłady mają zaopatrywać także innych europejskich odbiorców, w tym Norwegię.
- Odkładanie decyzji groziłoby opóźnieniami i osłabieniem zdolności obronnych - podkreślił norweski minister obrony.
Wcześniej w tym tygodniu parlament Norwegii (Stortinget - red.) zatwierdził również zwiększenie finansowania programu okrętów podwodnych, przeznaczając na zakup dwóch dodatkowych jednostek blisko 100 mld koron (ponad 36 mld złotych - red.).
