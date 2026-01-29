Kontrole schronisk dla zwierząt. Są pierwsze wyniki. Zarządzono akcję w całej Polsce
W stosunku do 40 schronisk stwierdzono nieprawidłowości - przekazał główny lekarz weterynarii Paweł Meyer po przeprowadzeniu kontroli w schroniskach dla zwierząt. Dodał też, że już w grudniu 2025 roku podjął decyzję o kontroli schroniska w Sobolewie, do której miało dojść w najbliższych miesiącach. Na konferencji przekazano też, iż zapadła decyzja o kontroli schronisk we wszystkich województwach.
- Ta kontrola (w Sobolewie - red.) rozpoczęła się 26 stycznia i w chwili obecnej trwa. Chciałbym powiedzieć dodatkowo, że poszerzyłem zakres tej kontroli o nadzór zarówno powiatowego lekarza weterynarii, ale również kontrolę wojewódzkiego lekarza weterynarii i zakresem kontroli jest objęte schronisko od czasu powstania i wpisania do rejestru aż do chwili jego zamknięcia - mówił Meyer.
Schroniska w całej Polsce do kontroli. Służby przeprowadzą audyt
W sumie zostało wykonanych 368 kontroli. Dwie kontrole są jeszcze realizowane, w stosunku do 40 schronisk stwierdzono nieprawidłowości. - przekazał główny lekarz weterynarii.
Paweł Meyer dodał, że podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu związanego z systemem nadzoru nad schroniskami.
- W tym celu w bieżącym roku zostanie przeprowadzony audyt wszystkich schronisk, całego nadzoru nad schroniskami we wszystkich województwach w całym kraju i będzie on obejmował wymagania w tym zakresie, jak również pozwoli nam ocenić system nadzoru i procedury nadzoru dotyczące tego zagadnienia - powiedział.
"Nie dla patoschronisk". Zapewnienie z MSWiA
Dalszą walkę z patoschroniskami zapowiedział także Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Przekazał, że od początku roku przeprowadzono ponad 125 interwencji w schroniskach.
- Pragnę państwa jednoznacznie zapewnić. Dobrostan zwierząt oraz funkcjonowanie w należytych warunkach są dla nas priorytetem. Mówimy stanowcze nie dla patoschronisk - powiedział.
- Gwarantujemy, że będziemy podejmować nadal swoje działania w tym kontekście, żeby likwidować patoschroniska, bo po wielu latach zaniedbań nie ma miejsca na tego typu rażące naruszenia - dodał.
Schronisko w Sobolewie zamknięte. Premier: Nie będzie taryfy ulgowej
Sprawę warunków w schronisku "Happy dog" w ostatnich dniach nagłaśniała m.in. dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra. O zamknięciu placówki poinformował w sobotę Donald Tusk.
"Schronisko w Sobolewie to kolejny dowód na to, że ludziom desperacko brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru" - napisał premier w mediach społecznościowych.
Następnie Donald Tusk poinformował, że Powiatowy Lekarz Weterynarii zamknął w sobotę to schronisko. "Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie" - przekazał szef rządu.
Szerokim echem odbiła się też m.in. aktywność artystki Doroty Rabczewskiej "Dody", która publikowała nagrania w mediach społecznościowych nt. schroniska w Bytomiu.
