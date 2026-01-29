- Ta kontrola (w Sobolewie - red.) rozpoczęła się 26 stycznia i w chwili obecnej trwa. Chciałbym powiedzieć dodatkowo, że poszerzyłem zakres tej kontroli o nadzór zarówno powiatowego lekarza weterynarii, ale również kontrolę wojewódzkiego lekarza weterynarii i zakresem kontroli jest objęte schronisko od czasu powstania i wpisania do rejestru aż do chwili jego zamknięcia - mówił Meyer.

Schroniska w całej Polsce do kontroli. Służby przeprowadzą audyt

W sumie zostało wykonanych 368 kontroli. Dwie kontrole są jeszcze realizowane, w stosunku do 40 schronisk stwierdzono nieprawidłowości. - przekazał główny lekarz weterynarii.

ZOBACZ: Akcja policji w schronisku w Sobolewie. Funkcjonariusze wydali oświadczenie

Paweł Meyer dodał, że podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu związanego z systemem nadzoru nad schroniskami.

- W tym celu w bieżącym roku zostanie przeprowadzony audyt wszystkich schronisk, całego nadzoru nad schroniskami we wszystkich województwach w całym kraju i będzie on obejmował wymagania w tym zakresie, jak również pozwoli nam ocenić system nadzoru i procedury nadzoru dotyczące tego zagadnienia - powiedział.

"Nie dla patoschronisk". Zapewnienie z MSWiA

Dalszą walkę z patoschroniskami zapowiedział także Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Przekazał, że od początku roku przeprowadzono ponad 125 interwencji w schroniskach.

- Pragnę państwa jednoznacznie zapewnić. Dobrostan zwierząt oraz funkcjonowanie w należytych warunkach są dla nas priorytetem. Mówimy stanowcze nie dla patoschronisk - powiedział.

- Gwarantujemy, że będziemy podejmować nadal swoje działania w tym kontekście, żeby likwidować patoschroniska, bo po wielu latach zaniedbań nie ma miejsca na tego typu rażące naruszenia - dodał.

Schronisko w Sobolewie zamknięte. Premier: Nie będzie taryfy ulgowej

Sprawę warunków w schronisku "Happy dog" w ostatnich dniach nagłaśniała m.in. dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra. O zamknięciu placówki poinformował w sobotę Donald Tusk.

"Schronisko w Sobolewie to kolejny dowód na to, że ludziom desperacko brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru" - napisał premier w mediach społecznościowych.

Następnie Donald Tusk poinformował, że Powiatowy Lekarz Weterynarii zamknął w sobotę to schronisko. "Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie" - przekazał szef rządu.

ZOBACZ: Dorota "Doda" Rabczewska o patologiach w schroniskach dla zwierząt. Skala procederu poraża

Szerokim echem odbiła się też m.in. aktywność artystki Doroty Rabczewskiej "Dody", która publikowała nagrania w mediach społecznościowych nt. schroniska w Bytomiu.

