Koniec z foliowaniem bagaży na lotniskach. Zmiany w całej Unii Europejskiej

Unijne rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych z 2024 r. stanowi, że z rynku całkowicie mają zostać wyeliminowane plastikowe opakowania jednorazowego użytku. Według legislatorów dotyczyć będzie to nie tylko opakowań np. żywności, ale też folii termokurczliwej, jaką wykorzystuje się na lotniskach.

Foliowanie bagażu to popularna wśród turystów usługa, która ma zabezpieczyć ładunek. Zafoliować bagaż można m.in. na Lotnisku Chopina w Warszawie. W zależności od wielkości walizki cena waha się od 59 do 99 zł.

Koniec z foliowaniem bagażu na lotniskach. Pierwsze porty już wprowadziły zmiany

Ograniczenia w użyciu folii jednorazowego użytku będą wchodzić w życie stopniowo, tak aby całkowicie wyeliminować je z rynku do roku 2030. Mimo odległego terminu na wielu europejskich lotniskach już zaczęto wprowadzać zmiany.

Operator punktu foliowania w porcie Zavantem w Brukseli deklaruje, że wykorzystywana przez niego folia jest w 70 proc. wyprodukowana z materiałów poddanych recyklingowi. Po zużyciu można ją ponadto wyrzucić do specjalnych koszów w celu dalszego przetworzenia.

Lotnisko w Hannoverze informuje podróżnych, aby przed odprawą bagażu nie owijać go w żaden rodzaj folii. Wykorzystanie jednorazowego plastikowego materiału może się wiązać z tym, że walizka nie zostanie odprawiona.

Zakaz foliowania to nie jedyna proponowana przez Brukselę zmiana dotycząca podróży lotniczych. Przed tygodniem Parlament Europejski przyjął nowelizację praw pasażera m.in. w zakresie bagażu, jaki można ze sobą bezpłatnie zabrać na pokład samolotu.

Według nowych przepisów Europejczycy będą mogli mieć ze sobą na pokładzie bagaż podręczny o rozmiarach 40 na 30 na 15 cm, ale też jeden bagaż podręczny o rozmiarach maksymalnie 100 cm i wadze 7 kg.

Parlament Europejski utrzymał także zasadę trzech godzin opóźnienia, po których można ubiegać się o odszkodowanie w wysokości do 600 euro. Złagodzenia praw na korzyść przewoźników, m.in. obniżenia odszkodowań do maksymalnie 500 euro, chciała Rada UE.

"Jeśli Rada nie przyjmie wszystkich poprawek Parlamentu, zwołany zostanie tzw. komitet pojednawczy, którego zadaniem będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie ostatecznego kształtu projektu ustawy" - podało biuro prasowe Parlamentu Europejskiego.

