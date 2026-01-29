Amerykańska marynarka wojenna wysłała w region Bliskiego wschodu niszczyciel Delbert D. Black - podał Rueters. Według analityków BBC Verify okręt przepływał w środę przez Kanał Sueski.

Łącznie armia USA oddelegowała na Bliski Wschód lotniskowiec USS Abraham Lincoln, sześć niszczycieli oraz trzy okręty walki przybrzeżnej.

Niszczyciel Delbert D. Black wpłynął do Zatoki Perskiej. Trump: Czas ucieka!

W czwartek o ruchach amerykańskiej floty poinformował Donald Trump, twierdząc, że ta jest "gotowa, chętna i zdolna, by gwałtownie wypełnić swoją misję, z szybkością i przemocą, jeśli to będzie potrzebne".

"Mam nadzieję, że Iran szybko 'zasiądzie do stołu' i wynegocjuje uczciwą i sprawiedliwą umowę - bez broni nuklearnej - korzystną dla wszystkich stron. Czas się kończy, to naprawdę najważniejsze! Jak już mówiłem Iranowi: zawarliśmy umowę!" - przekazał prezydent USA za pośrednictwem Truth Social.

Według CNN Donald Trump "rozważa poważny atak" ze względu na impas w negocjacjach z Teheranem. USA chcą, by Iran ograniczył zasięg swoich pocisków balistycznych, by te nie mogły sięgnąć Izraela.

"Następny atak będzie o wiele gorszy! Nie pozwólcie, żeby to się powtórzyło" - zaapelował do władz w Teheranie Donald Trump.

Iran deklaruje gotowość do wojny. Szef dyplomacji mówi o "palcu na spuście"

Iran odpowiedział na groźby deklaracją gotowości do wojny. "Iran uzna jakiekolwiek działania wojskowe Stanów Zjednoczonych przeciwko sobie za początek wojny, w odwecie uderzy w USA, Izrael i wszystkich wspierających agresję" - przekazał w nocy Ali Szamchani, doradca ajatollaha Al Chameneiego.

Do kolejnych wpisów prezydenta USA odniósł się także minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi, twierdząc, że w razie konfrontacji siły zbrojne jego kraju są gotowe "z palcem na spuście".

Trump żąda wznowienia rozmów. "Ogromna armada zmierza w stronę Iranu"

Według oficjalnych komunikatów amerykańskiego wojska zwiększenie obecności wojskowej na Bliskim Wschodzie wiąże się z prowadzonymi tam ćwiczeniami.

"Dziewiąta Armia Powietrzna (Centralne Dowództwo Sił Powietrznych) przeprowadzi kilkudniowe ćwiczenia gotowości, aby wykazać zdolność do rozmieszczania, rozpraszania i utrzymywania sił powietrznych w obszarze odpowiedzialności Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych" - podało we wtorek amerykańskie dowództwo.

Tonujące nastroje oświadczenie dowództwa armii nie idzie w parze z konfrontacyjnym tonem wpisów publikowanych przez prezydenta USA.

"Ogromna armada zmierza w stronę Iranu. Porusza się szybko, z wielką siłą, entuzjazmem i determinacją. To większa flota, na czele ze wspaniałym lotniskowcem Abraham Lincoln, niż ta wysłana do Wenezueli" - przekazał Donald Trump w mediach społecznościowych.

