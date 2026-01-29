KO chce karać za patotreści w sieci. Jest projekt nowelizacji

Koalicja Obywatelska złożyła projekt nowelizacji Kodeksu karnego zakładający kryminalizację patostreamingu. Kolejnym celem projektu jest penalizacja nielegalnej promocji hazardu przez influencerów. Proponowane przepisy będą teraz konsultowane z ekspertami i organizacjami.

Nowelizacja ma chronić dzieci przed zjawiskami patologicznymi dostępnymi w sieci. "Według raportu 'Internet Dzieci' 1 milion 400 tysięcy dzieci w wieku od 7 do 12 lat korzysta z mediów społecznościowych, a od 13 roku życia niemal wszystkie. Badania wykazują, że co czwarty nastolatek ogląda patostreamy, a jedynie 12,9 proc. rodziców wie, że ich dzieci oglądają takie treści" - uzasadnia KO.

Monika Rosa w rozmowie z Polsat News podkreśliła, że "świadomość rodziców jest niestety na niskim poziomie". - Jak pokazują badania, około 26 proc. młodych osób ogląda takie patostreamy, część z nich nie wie czy to już patostreamy czy nie - mówiła poseł.

Patostreaming będzie karany? Jest projekt nowelizacji Kodeksu karnego

Polityk wyraziła nadzieję, że "ogólnopolityczna zgoda parlamentu sprawi, że ten projekt ustawy przejdzie i trafi do prezydenta". - Będzie to karanie sprawców za pokazywanie na różnego rodzaju streamach bójki, uszkodzenia ciała, przemoc seksualną czy znęcanie się nad zwierzętami - mówiła o proponowanych przepisach.

W wyjaśnieniach KO czytamy, iż "według Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oglądanie patotreści ma negatywne skutki emocjonalne i poznawcze". "Młodzi ludzie, których układ nerwowy jest jeszcze niedojrzały, są szczególnie narażeni na złe działanie takich treści" - dodała partia rządząca.

Projekt zakłada sankcję za publiczne rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, w postaci obrazu lub dźwięku, treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego, a także rozpowszechnianie treści, przedstawiających jako autentyczne pozorowane popełnienie czynu zabronionego. Za taką czynność będzie groziła kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

To kolejna reakcja świata polityki na akcję Polsatu: "Nie dla walk patocelebrytów", alarmującej o konieczności uregulowania kwestii ograniczenia dostępu niepełnoletnich do patologicznych treści, m.in. freak fightów.

Rosa zapowiedziała, że na Komisji ds. Dzieci i Młodzieży zaplanowane zostało posiedzenie dotyczące ograniczenia dostępu do materiałów z walkami patostreamerów. - Wiem, że Ministerstwo Sportu i Turystyki dostrzega ten problem i chcą ograniczyć możliwość uczestnictwa dzieci w takich patologicznych wydarzeniach - przekazała.

Odnosząc się do freak fightów - w kontekście projektu - posłanka KO stwierdziła, że "są to bardzo mocno powiązane strefy, które wzajemnie się nakręcają". Wielotysięczne gale, na których w klatkach walczą ze sobą celebryci, niestety wpisały się w krajobraz medialny. Transmisje biją rekordy popularności, a uczestnicy tych imprez zarabiają setki tysięcy złotych. Freak fighty trafiają też mocno do młodych ludzi, którzy obserwują walki swoich internetowych idoli.

