Polska

W czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz - ministrem funduszy i polityki regionalnej i wiceszefową Polski 2050. Transmisja od godziny 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

Kobieta w szarej marynarce siedzi i mówi, na tle ekranu z nocnym widokiem miasta.
Polsat News
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

W drugiej części programu pojawi się przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk.

 

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
