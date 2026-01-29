Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
W czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz - ministrem funduszy i polityki regionalnej i wiceszefową Polski 2050. Transmisja od godziny 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.
W drugiej części programu pojawi się przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk.
