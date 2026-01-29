Incydent na komendzie policji. Sama wystrzeliła broń, z której postrzelono dwulatkę
W jednym z pomieszczeń na komendzie policji w Szczytnie doszło do niekontrolowanego wystrzału broni myśliwskiej - poinformowała w rozmowie z Polsat News st. sierż. Agata Stefaniak. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jest to ta sama broń, z której kilka dni wcześniej postrzelona została dwuletnia dziewczynka w gminie Pasym.
W jednym z pomieszczeń służbowych komendy w Szczytnie doszło do niekontrolowanego wystrzału z zabezpieczonej do sprawy broni - poinformowała st. sierż. Agata Stefaniak.
Broń została zabezpieczona po zdarzeniu z 25 stycznia, kiedy w mieszkaniu na terenie gminy Pasym (województwo warmińsko-mazurskie) dwulatka została przypadkowo postrzelona w stopę z broni myśliwskiej należącej do jej 51-letniego dziadka. Mężczyzna jest czynnym myśliwym i ma pozwolenie na dwie jednostki broni.
Szczytno. Niekontrolowany wystrzał z broni na komendzie
"Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że przed tym jak doszło do zdarzenia 51-latek wrócił z polowania" - przekazała policja. Broń została zabezpieczona przez funkcjonariuszy jako materiał dowodowy.
Jak informowała w niedzielę szczycieńska policja, zarówno matka, jak i dziadek dziewczynki byli trzeźwi.
- Wszystkie okoliczności tego zdarzenia są ustalane i dokładnie sprawdzane przez prokuraturę okręgową w Olsztynie - przekazała policjantka. - Równolegle czynności wyjaśniające prowadzi również wydział kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - dodała.
Komunikat w sprawie postrzelenia dwuletniej dziewczynki wydał w niedzielę Polski Związek Łowiecki. Organizacja zapowiedziała złożenie zawiadomienia do "właściwego okręgowego rzecznika dyscyplinarnego w celu wyjaśnienia tego nieszczęśliwego zdarzenia". "Następnie rzecznik po dokonaniu ustaleń podejmie stosowne działania dyscyplinarne" - dodano.
