W jednym z pomieszczeń służbowych komendy w Szczytnie doszło do niekontrolowanego wystrzału z zabezpieczonej do sprawy broni - poinformowała st. sierż. Agata Stefaniak.

Broń została zabezpieczona po zdarzeniu z 25 stycznia, kiedy w mieszkaniu na terenie gminy Pasym (województwo warmińsko-mazurskie) dwulatka została przypadkowo postrzelona w stopę z broni myśliwskiej należącej do jej 51-letniego dziadka. Mężczyzna jest czynnym myśliwym i ma pozwolenie na dwie jednostki broni.

Szczytno. Niekontrolowany wystrzał z broni na komendzie

"Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że przed tym jak doszło do zdarzenia 51-latek wrócił z polowania" - przekazała policja. Broń została zabezpieczona przez funkcjonariuszy jako materiał dowodowy.

Jak informowała w niedzielę szczycieńska policja, zarówno matka, jak i dziadek dziewczynki byli trzeźwi.

- Wszystkie okoliczności tego zdarzenia są ustalane i dokładnie sprawdzane przez prokuraturę okręgową w Olsztynie - przekazała policjantka. - Równolegle czynności wyjaśniające prowadzi również wydział kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - dodała.

Komunikat w sprawie postrzelenia dwuletniej dziewczynki wydał w niedzielę Polski Związek Łowiecki. Organizacja zapowiedziała złożenie zawiadomienia do "właściwego okręgowego rzecznika dyscyplinarnego w celu wyjaśnienia tego nieszczęśliwego zdarzenia". "Następnie rzecznik po dokonaniu ustaleń podejmie stosowne działania dyscyplinarne" - dodano.

