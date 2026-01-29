Informację o deorbitacji chińskiej rakiety nagłośnił w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor profilu "Z głową w gwiazdach". Jak podkreślał, sytuacja jest bardzo podobna do głośnego przypadku z lutego ubiegłego roku, gdy doszło do niekontrolowanego wejścia w atmosferę drugiego stopnia rakiety Falcon 9.

"Zachęcam was do udostępnienia tej informacji na swoich tablicach. Może dzięki temu dotrze ona tym razem na czas do Ministerstwo Obrony Narodowej" - napisał nawiązując do sytuacji z lutego zeszłego roku, kiedy to MON wyjaśniało, iż nie było poinformowane o możliwym upadku części rakiety, ponieważ mail z ostrzeżeniem Polskiej Agencji Kosmicznej nie dotarł.

Deorbitacja chińskiej rakiety. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat

Tym razem rząd wszczął działania informacyjne, a w mediach społecznościowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pojawił się komunikat z informację o potencjalnym zagrożeniu. "Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) prognozuje, że jutro, 30 stycznia, dojdzie do wejścia w atmosferę fragmentu chińskiej rakiety. Jedne z ostatnich przelotów mogą przebiegać nad Polską" - czytamy.

Jak dodano, z aktualnych danych wynika, że deorbitacja nastąpić ma między godz. 3:35 a 16:51 czasu polskiego. Wskazano jednak, że wraz z napływem nowych informacji szacunki te mogą ulec zmianie.

RCB zapewniło, że jest w stałym kontakcie z POLSA, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. "Śledź komunikaty POLSA" - zaapelowano w oświadczeniu.

Czym jest rakieta Zhuque-3? Jakie jest prawdopodobieństwo upadku obiektu w Polsce?

Rakieta Zhuque-3, rozwijana przez prywatną chińską firmę LandSpace, wystartowała 3 grudnia 2025 roku z kosmodromu Jiuquan. Był to jej pierwszy lot orbitalny. Choć próba lądowania pierwszego stopnia zakończyła się niepowodzeniem, drugi stopień osiągnął orbitę okołoziemską, potwierdzając zdolności orbitalne nowej konstrukcji.

To właśnie ten element - oznaczony obecnie jako ZQ-3 R/B, budzi dziś największe zainteresowanie ekspertów. Obiekt waży ponad 12 ton i porusza się po wyjątkowo niskiej orbicie, z perygeum wynoszącym zaledwie 125 km. Na takiej wysokości wpływ górnych warstw atmosfery jest już znaczący, co powoduje szybkie i trudne do precyzyjnego przewidzenia zmiany orbity.

Trajektoria obiektu przebiega nad znaczną częścią Europy. Wśród potencjalnych obszarów przelotu wymienia się m.in. Wyspy Brytyjskie, Danię, południową Skandynawię, rejon Morza Bałtyckiego, a także Polskę. Jak podkreśla Karol Wójcicki, nie ma powodów do paniki. Statystycznie prawdopodobieństwo, że szczątki obiektu spadną na obszar zamieszkany, jest skrajnie niskie.

