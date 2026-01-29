Szef estońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział podczas konferencji prasowej w siedzibie Rady UE w Brukseli, że po zakończeniu działań wojennych w Ukrainie Europie grozi zalew rosyjskich kombatantów.

- W Rosji mamy blisko milion bojowników. To głównie przestępcy; to bardzo niebezpieczni ludzie. Mamy informacje, że większość z nich przybędzie do Europy po wojnie. A Europa nie jest na to gotowa - powiedział Tsakha.

Zakaz wjazdu do UE dla rosyjskich żołnierzy. Estonia obawia się powojennego zalewu weteranów

Minister przekazał, że Estonia będzie dążyć do tego, by Unia Europejska przyjęła prawo, które całkowicie zakaże wjazdu na swoje terytorium osobom, które walczyły w Ukrainie po rosyjskiej stronie.

- To kwestia bezpieczeństwa Europy. Wiemy dokładnie, co zrobić, jeśli Rosja użyje siły zbrojnej i zaatakuje NATO. Mamy wszystkie plany, mnóstwo inwestujemy. Ale aktualnie nie działamy, by ochronić naszych ludzi - powiedział Tsakha.

W ocenie estońskiego polityka weterani mogą zostać wykorzystani jako uśpione komórki i zostać wybudzeni, gdy Kreml zdecyduje się zaatakować NATO.

- Jestem pewien, że Putin wykorzysta tych ludzi. Będzie ich wspierał. Wiemy już dzisiaj o atakach hybrydowych. Ale czy można sobie wyobrazić setki tysięcy kombatantów i przestępców tutaj? I co oni będą robić? Jestem pewien, że nie będą pracować i płacić naszych podatków. Nie, zrobią mnóstwo złych rzeczy - powiedział estoński minister.

Weterani mogą zostać wykorzystani w ataku Rosji na NATO

Estończycy mają zwracać europejskim politykom, że obowiązujące mechanizmy weryfikowania tożsamości i wydawania zakazów wjazdu są powolne i nieskuteczne - podał serwis Politico, powołując się na anonimowego estońskiego dyplomatę.

- Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka jest umieszczenie na czarnej liście Schengen jak największej liczby osób, które udowodniły swój udział w wojnie przeciwko Ukrainie - powiedział dyplomata.

Według Tallina skuteczniejszą ochronę niż obecna mógłby zaoferować zintegrowany system współdzielenia informacji. Dzisiejsza nieskuteczność ma wynikać z tego, że system jest zdecentralizowany i zbyt uzależniony od poszczególnych państw UE.

