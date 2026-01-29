Stany Zjednoczone gromadzą siły wokół Iranu, po tym jak amerykański prezydent Donald Trump zagroził uderzeniem na to państwo. Teraz napięcia między Waszyngtonem a Teheranem znacznie wzrosły. Strona irańska zapewniła, że nie pozostawi agresji bez odpowiedzi.

Trump przypomniał, że kiedy w czerwcu zeszłego roku Iran odmawiał odejścia od swojego programu jądrowego, został zaatakowany. "Następny atak będzie o wiele gorszy! Nie dopuśćcie do tego ponownie" - ostrzegł.

"Ogromna Armada zmierza w stronę Iranu. Porusza się szybko, z wielką siłą, entuzjazmem i determinacją. To większa flota, dowodzona przez wspaniały lotniskowiec Abraham Lincoln, niż ta wysłana do Wenezueli" - napisał prezydent USA na swojej platformie Truth Social.

USA - Iran. Donald Trump grozi "dużo gorszym atakiem"

"Podobnie jak w przypadku Wenezueli, (armada - red.) jest gotowa, chętna i zdolna do szybkiego wypełnienia swojej misji, w razie potrzeby z szybkością i przemocą. Miejmy nadzieję, że Iran szybko 'zasiądzie do stołu' i wynegocjuje uczciwe i sprawiedliwe porozumienie - BRAK BRONI JĄDROWEJ - korzystne dla wszystkich stron" - podkreślił amerykański przywódca.

Jest to już kolejna groźba Trumpa wobec Teheranu w ostatnich dniach. CNN, powołując się na swoje źródła podaje, że prezydent USA "rozważa obecnie opcje obejmujące amerykańskie naloty wojskowe wymierzone w przywódców Iranu oraz funkcjonariuszy bezpieczeństwa uznanych za odpowiedzialnych za zabójstwa, a także ataki na irańskie zakłady nuklearne i instytucje rządowe". Jednocześnie zastrzegają, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

Napięcia na linii Waszyngton - Teheran. Irańscy przywódcy grożą odwetem

Słowa Trumpa szybko spotkały się ze stanowczą odpowiedzią Teheranu. W nocy z środy na czwartek Ali Szamchani, doradca rządzącego Iranem ajatollaha Alego Chameneia, zapowiedział, że jeśli "Iran uzna jakiekolwiek działania wojskowe Stanów Zjednoczonych przeciwko sobie za początek wojny, w odwecie uderzy w USA, Izrael i wszystkich wspierających agresję".

ZOBACZ: Pilny apel amerykańskich dyplomatów. Donald Trump ostrzega Teheran

Z kolei irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi ostrzegł, że siły zbrojne jego kraju są gotowe "z palcem na spuście" natychmiast potężnie odpowiedzieć na każdą agresję. Rzecznik irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zapewnił natomiast, że Iran przygotował plany operacyjne na wszelkie scenariusze wydarzeń.

Irański program nuklearny i rakietowy. Impas w rozmowach

Według doniesień CNN Waszyngton i Teheran miały otwarty kanał wymiany informacji za pośrednictwem omańskich dyplomatów oraz między wysłannikiem Trumpa ds. Bliskiego Wschodu a Steve'em Witkoffem a irańskim ministrem spraw zagranicznych Abbasem Aragczim.

Rozmowy miały na celu zorganizowanie spotkania mającego zmniejszyć ryzyko amerykańskiego ataku, po krwawych protestach w Iranie. Jak informuje jedno ze źródeł, dyskusja na ten temat była krótka i nic z tego nie wyszło.

ZOBACZ: Amerykanie przerzucają swoje wojska w pobliżu Iranu. Jest reakcja

Największy problem amerykańsko-irańskich negocjacji polega - jak podają informatorzy CNN - na żądaniach USA, żeby Iran zgodził się na ograniczenie zasięgu swoich rakiet balistycznych. Pociski są bowiem poważnym zagrożeniem dla Izraela, który w dużym stopniu zużył swoje zdolności do zestrzeliwania tego typu środków napadu podczas zeszłorocznej 12-dniowej wojny przeciwko Iranowi.

Teheran nie chce ograniczać możliwości swoich pocisków balistycznych, pozostaje jednak otwarty na rozmowy o programie nuklearnym. "USA nie odpowiedziały, pozostawiając obie strony w martwym punkcie" - podały źródła CNN.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni