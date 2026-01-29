Prokuratura Okręgowa w Krakowie wydała postanowienie o przedstawieniu byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP zarzutów m.in. udziału w działalności rosyjskiego wywiadu poprzez szerzenie dezinformacji. Jak poinformowali śledczy, mężczyzna najprawdopodobniej przebywa na terytorium Rosji. W związku z ukrywaniem się podejrzanego wydano za nim list gończy.

Zarzuty dla "Polaka na Donbasie". Wydano list gończy

Rzeczniczka krakowskiej Prokuratury Okręgowej Oliwia Bożek-Michalec przekazała w czwartek, że sprawa dotyczy śledztwa powierzonego delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prowadzonego przeciwko ustalonemu byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP, który obecnie, według ustaleń, przebywa poza granicami kraju.

Śledztwo nadzorowane jest przez 8. Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej. Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu podejrzanemu zarzutów popełnienia przestępstwa z art. 130 Kodeksu karnego. Dotyczy on szpiegostwa.

Jak wyjaśniła Bożek-Michalec, zarzuty obejmują udział w działalności obcego wywiadu - Federacji Rosyjskiej - oraz działanie na jego rzecz poprzez szerzenie dezinformacji, m.in. za pośrednictwem profilu "Polak na Donbasie" na TikToku. Zdaniem prokuratury były żołnierz prowadził tę działalność w celu "wywołania poważnych zakłóceń w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej".

Drugi z zarzutów dotyczy podjęcia służby w obcym wojsku. Rzeczniczka dodała, że na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Z uwagi na fakt, że mężczyzna ukrywa się przed organami ścigania, wydano za nim list gończy.

Były polski żołnierz walczy po stronie Rosji

Pod koniec lipca rosyjski batalion im. Maksima Kriwonosa, formacji złożonej z ukraińskich jeńców wojennych, opublikował nagranie, na którym mężczyzna o pseudonimie "Polak" deklaruje, iż walczy po stronie Rosji przeciwko Ukrainie. Według stacji Biełsat nagranie najpewniej powstało na poligonie, z dala od linii frontu, na co ma wskazywać czyste ubranie wojskowego.

W sześciominutowym wywiadzie, prowadzonym w języku angielskim, "Polak" twierdzi, że jest obywatelem Polski i pochodzi z Mysłowic na Śląsku. Utrzymuje, że początkowo zgłosił się do Legionu Międzynarodowego Obrony Terytorialnej Ukrainy, lecz później przeszedł na stronę Rosji.

Dziennikarze Biełsatu podają w wątpliwość wiarygodność tej relacji. Zwracają uwagę na nagranie ze stycznia 2025 roku, na którym przesłuchiwany jest "schwytany polski najemnik" w obwodzie donieckim. Mężczyzna z tamtego materiału, mówiący po polsku, nie oskarżał Ukrainy ani nie deklarował walki po stronie Rosji, jednak miał on wykazywać podobieństwo do osoby z najnowszego nagrania.

