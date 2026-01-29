Atak w Ustce. Areszt dla funkcjonariusza SOP. Jest decyzja sądu

- Sąd wydał decyzję, w której postanowił zastosować wobec Piotra K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania, to jest od 26 stycznia do 26 kwietnia 2026 roku - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl sędzia Tamara Kulczewska-Miszczak.

Decyzja została wydana przez II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Słupsku. Piotr K. usłyszał w środę w słupskiej prokuraturze zarzuty zabójstwa 4-letniej córki i usiłowania zabójstwa czworga innych członków rodziny.

Tragiczne wydarzenia w Ustce. Funkcjonariusz SOP zaatakował rodzinę

Do tragicznych wydarzeń w Ustce doszło w poniedziałkowy wieczór. Policja otrzymała zgłoszenie około 21.30. Rzecznik tamtejszej policji przekazał, że 44-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zaatakował nożem swoją rodzinę w mieszkaniu.

W wyniku odniesionych ran zmarła czteroletnia dziewczynka. Do szpitali trafili pozostali członkowie jego rodziny, jak i sam napastnik. Z zeznań teściów wynika, iż "nic nie wskazywało na to, że nastąpi awantura, nie mówiąc już o takiej tragedii".

- Tego wieczora grali w karty, 44-latek wypił śladowe ilości alkoholu. W pewnym momencie wyszedł do kuchni, wrócił z niej i zaatakował ich. Nie było żadnego "stresora", "zapalnika", który by wywołał taką jego reakcję. Zaatakował nagle - przekazał prokurator Patryk Wegner.

Tragedia w Ustce. Nie żyje 4-latka, jest reakcja MSWiA

W sprawie wydarzeń w Ustce wypowiedział się we wtorek wicedyrektor departamentu komunikacji społecznej MSWiA Tomasz Kułakowski.

- Funkcjonariusz jest już zawieszony, wszczęto wobec niego procedurę usunięcia ze służby. Na polecenie kierownictwa MSWiA, Biuro Nadzoru Wewnętrznego wszczęło czynności sprawdzające przebieg służby funkcjonariusza, w tym badań okresowych które przechodził - przekazał Kułakowski.

Kułakowski poinformował, że zatrzymany funkcjonariusz, który pracował w SOP od 23 lat, przebywał w Ustce na urlopie wraz ze swoją rodziną, nie miał przy sobie służbowej broni. Mundurowy służył w Warszawie i nie brał bezpośredniego udziału w żadnych czynnościach ochronnych związanych z najważniejszymi osobami w państwie.

SOP natomiast przekazała, iż w październiku 2025 roku zatrzymany przeszedł badania okresowe, w tym psychologiczne i na podstawie ich wyników został dopuszczony do dalszej służby.

