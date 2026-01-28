Zacharowa zaatakowała Nawrockiego. Chodzi o wypowiedź prezydenta dotyczące II wojny światowej
Marija Zacharowa oburzyła się na prezydenta Karola Nawrockiego, który stwierdził, że "to Hitler razem ze Stalinem rozpoczęli II wojnę światową". Rzeczniczka MSZ Rosji zarzuciła polskiemu przywódcy, że "przeinacza historię". Poradziła mu też przeczytanie pewnego tekstu Władimira Putina.
Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz. W przemówieniu głowy państwa znalazły się wątki dotyczące przyczyn wybuchu II wojny światowej. Były prezes Instytutu Pamięci Narodowej przypomniał m.in. o pakcie Ribbentrop-Mołotow.
- Poza murami obozu koncentracyjnego Auschwitz nie czekała na nich (więźniów - red.) wolność, bo była to też twarz tych samych Sowietów, dzięki którym Adolf Hitler mógł w 1939 roku rozpocząć II wojnę światową i doprowadzić do tragedii Holokaustu. Bo to Hitler razem ze Stalinem rozpoczęli II wojnę światową - mówił Nawrocki.
Zacharowa reaguje na słowa Nawrockiego. "Zniekształca historię"
Słowa polskiego polityka nie umknęły rosyjskim władzom, które starają się wymazać z historii fakty dotyczące współpracy ZSRR z narodowo-socjalistycznymi Niemcami.
"Prezydent Polski Nawrocki, przemawiając podczas uroczystości upamiętniających w muzeum obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Holokauście, po raz kolejny rażąco zniekształcił historię. Powtórzył fałszywe twierdzenie, że Związek Radziecki ponosi odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej, co ostatecznie doprowadziło do tragedii Holokaustu" - napisała na platformie Telegram rzeczniczka MSZ Rosji Marija Zacharowa.
Zasugerowała też Nawrockiemu, żeby przeczytał tekst Władimira Putina z 2020 roku "75 lat Wielkiego Zwycięstwa: wspólna odpowiedzialność przed historią i przyszłością".
Rosja konsekwentnie obwinia Polskę o wybuch wojny
Po wybuchu pełnoskalowego konfliktu w Ukrainie Rosjanie konsekwentnie próbują przerzucać odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej na Polskę.
Szef Federalnej Agencji Archiwalnej Andriej Artizow w połowie stycznia stwierdził w rozmowie z rosyjską państwową agencją RIA Novosti, że Polska "blokowała wysiłki ZSRR zmierzające do zapobieżenia wybuchowi wojny".
Jego zdaniem sanacyjni politycy torpedowali próby zawarcia sojuszu przez Francję, Wielką Brytanię i ZSRR. Kremlowscy propagandyści twierdzą, że pośrednio doprowadziło to do wybuchu wojny.
