Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz. W przemówieniu głowy państwa znalazły się wątki dotyczące przyczyn wybuchu II wojny światowej. Były prezes Instytutu Pamięci Narodowej przypomniał m.in. o pakcie Ribbentrop-Mołotow.

- Poza murami obozu koncentracyjnego Auschwitz nie czekała na nich (więźniów - red.) wolność, bo była to też twarz tych samych Sowietów, dzięki którym Adolf Hitler mógł w 1939 roku rozpocząć II wojnę światową i doprowadzić do tragedii Holokaustu. Bo to Hitler razem ze Stalinem rozpoczęli II wojnę światową - mówił Nawrocki.

Zacharowa reaguje na słowa Nawrockiego. "Zniekształca historię"

Słowa polskiego polityka nie umknęły rosyjskim władzom, które starają się wymazać z historii fakty dotyczące współpracy ZSRR z narodowo-socjalistycznymi Niemcami.

"Prezydent Polski Nawrocki, przemawiając podczas uroczystości upamiętniających w muzeum obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Holokauście, po raz kolejny rażąco zniekształcił historię. Powtórzył fałszywe twierdzenie, że Związek Radziecki ponosi odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej, co ostatecznie doprowadziło do tragedii Holokaustu" - napisała na platformie Telegram rzeczniczka MSZ Rosji Marija Zacharowa.

Zasugerowała też Nawrockiemu, żeby przeczytał tekst Władimira Putina z 2020 roku "75 lat Wielkiego Zwycięstwa: wspólna odpowiedzialność przed historią i przyszłością".

Rosja konsekwentnie obwinia Polskę o wybuch wojny

Po wybuchu pełnoskalowego konfliktu w Ukrainie Rosjanie konsekwentnie próbują przerzucać odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej na Polskę.

Szef Federalnej Agencji Archiwalnej Andriej Artizow w połowie stycznia stwierdził w rozmowie z rosyjską państwową agencją RIA Novosti, że Polska "blokowała wysiłki ZSRR zmierzające do zapobieżenia wybuchowi wojny".

Jego zdaniem sanacyjni politycy torpedowali próby zawarcia sojuszu przez Francję, Wielką Brytanię i ZSRR. Kremlowscy propagandyści twierdzą, że pośrednio doprowadziło to do wybuchu wojny.

