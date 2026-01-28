Rosyjska inwazja na Ukrainę mała być współczesnym blitzkriegem, czyli wojną błyskawiczną, a zamieniała się w konflikt na wyniszczenie. Wojska Władimira Putina, zamiast zająć Kijów w kilka dni i pozostałe ukraińskie zmiennie w ciągu kolejnych tygodni, utknęły na wchodzie zaatakowanego kraju. Po niemal czterech latach od pełnoskalowej napaści przejęły około 12 proc. jego terytorium.

Mimo mizernych rezultatów w mediach przebija się narracja o rosyjskiej przewadze. W zeszłym miesiącu prezydent USA w wywiadzie dla "Politico" wyraził opinię wpisującą się w ten pogląd. "Oddaję narodowi Ukrainy i ukraińskiemu wojsku ogromny szacunek za odwagę, walkę i tak dalej. Ale w pewnym momencie rozmiar zwycięży, generalnie mówiąc" - ocenił Donald Trump.

Te słowa wywołały niemałe zadowolenie w Moskwie czego dowodem była reakcja rzecznika Kremla. Rzecznik Dmitrij Pieskow skomentował, że słowa amerykańskiego przywódcy są "zgodne" z rosyjskim stanowiskiem i zostały przyjęte z "zadowoleniem".

Wojna Ukraina - Rosja. Raport CSIS. Ilu zginęło Rosjan, a ilu Ukraińców?

Analitycy z Center for Strategic and International Studies (CSIS), którzy przygotowali szczegółowy raport na temat przebiegu wojny na Ukrainie nie podzielają podobnych ocen. Jak czytamy, dokładna weryfikacja danych wskazuje, że "Rosja staje się coraz bardziej słabnącą potęgą".

Autorzy publikacji podają, że strona rosyjska od lutego 2022 roku do grudnia zeszłego roku straciła 1,2 miliona walczących, wliczając w to poległych, rannych i zaginionych. Na froncie miało zginać nawet 325 tys. rosyjskich żołnierzy. Tylko w 2025 roku odnotowano około 415 tys. rosyjskich strat, ze średnią prawie 35 tys. miesięcznie.

"Siły ukraińskie prawdopodobnie poniosły od 500 tys. do 600 tys. strat, w tym zabitych, rannych i zaginionych, oraz od 100 tys. do 140 tys. ofiar śmiertelnych między lutym 2022 a grudniem 2025" - podano.

Ślimacze tempo rosyjskiej ofensywy. "Zaledwie 70 metrów dziennie"

Duże straty Rosjan nie przekładają się na zdobycze terytorialne. "Na przykład podczas ofensywy pokrowskiej rosyjskie siły posuwały się ze średnią prędkością zaledwie 70 metrów dziennie. Jest to wolniej niż najbardziej brutalne kampanie ofensywne ostatniego stulecia, w tym słynna bitwa nad Sommą podczas I wojny światowej" - czytamy.

Od początku 2024 roku Rosjanie zdobyli niecałe 1,5 proc. ukraińskiego terytorium. Trwa więc wojna na wyniszczenie, która charakteryzuje się ogromnymi stratami i wydatkami. Moskwa przeprowadza regularne i zmasowane ataki na ukraińskie elektrownie i inne obiekty infrastruktury krytycznej, służące cywilom.

"Rosyjskie uderzenia rakiet balistycznych, manewrujących i dronów sprawiły, że ukraiński system energetyczny jest w stanie zaspokoić jedynie 60 procent krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną na styczeń 2026 roku i spowodowały przedłużające się przerwy w dostawie prądu w całym kraju - w tym w Kijowie" - czytamy w raporcie.

"Historyczna porażka". Rosja ponosi gigantyczne straty w Ukrainie

Twórcy raportu podkreślają, że "żadna wielka potęga nie poniosła nawet zbliżonej liczby ofiar śmiertelnych w żadnej wojnie od czasów II wojny światowej". Analitycy podali przykład amerykańskich strat w wojnie koreańskiej i w Wietnamie. W pierwszym z konfliktów USA straciły niemal 55 tys. żołnierzy, a w drugim ponad 47 tys.

Straty Federacji Rosyjskiej w wojnie na Ukrainie są gigantyczne w odniesieniu do kosztów, jakie w ostatnich dekadach poniosła sama Rosja, a wcześniej Związek Radziecki.

"Ofiary rosyjskich pól bitewnych na Ukrainie są ponad 17 razy większe niż w Afganistanie w latach 80., 11 razy większe niż podczas pierwszej i drugiej wojny czeczeńskiej w latach 90. i 2000. oraz ponad pięciokrotnie większe niż wszystkie wojny rosyjskie i radzieckie łącznie od II wojny światowej" - wyliczono w analizie.

