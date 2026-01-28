Do zdarzenia doszło w środę około 8:25 na drodze wojewódzkiej numer 193 w miejscowości Studźce (woj. wielkopolskie). Jak informują służby, samochód osobowy zderzył się tam czołowo z ciężarówką.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 43-letnia kierująca osobówką z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się z jadącą z naprzeciwka ciężarówką - przekazała mł. asp. Marta Przybecka, rzeczniczka policji z Chodzieży.

Studźce. Zderzenie auta z ciężarówką. Nie żyją matka i córka

W wyniku wypadku 43-latka zginęła na miejscu. - Do szpitala trafiła 8-letnia córka kobiety oraz jej półtoraroczny syn. Niestety lekarzom nie udało się uratować życia dziewczynki. Stan młodszego dziecka nie jest znany - informuje policjantka.

Na miejscu wciąż trwają policyjne czynności z udziałem prokuratora. Droga wojewódzka nr 193 całkowicie zablokowana, co - jak ostrzegła policjantka, może potrwać jeszcze jakiś czas.

Na razie przyczyny wypadku nie są znane, lecz - jak wskazuje mł. asp. Marta Przybecka - poranne warunki na drodze były niekorzystne.

