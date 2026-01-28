Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Nie żyją matka i jej 8-letnia córka

Polska Agata Sucharska / wka / polsatnews.pl

W miejscowości Studźce w Wielkopolsce doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. W wyniku wypadku zmarła 43-letnia kierująca osobówką i jej 8-letnia córka - potwierdziła w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Marta Przybecka z KPP w Chodzieży. Ponadto do szpitala trafiło półtoraroczne dziecko, które również podróżowało autem.

Miejsce wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Widoczne wozy straży pożarnej, karetka pogotowia, rozstawiony czerwony namiot ratunkowy oraz ślady po kolizji na drodze pokrytej śniegiem.
PSP Chodzież
Na miejscu wypadku pracują służby ratunkowe i policja

Do zdarzenia doszło w środę około 8:25 na drodze wojewódzkiej numer 193 w miejscowości Studźce (woj. wielkopolskie). Jak informują służby, samochód osobowy zderzył się tam czołowo z ciężarówką.

 

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 43-letnia kierująca osobówką z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się z jadącą z naprzeciwka ciężarówką - przekazała mł. asp. Marta Przybecka, rzeczniczka policji z Chodzieży. 

Studźce. Zderzenie auta z ciężarówką. Nie żyją matka i córka

W wyniku wypadku 43-latka zginęła na miejscu. - Do szpitala trafiła 8-letnia córka kobiety oraz jej półtoraroczny syn. Niestety lekarzom nie udało się uratować życia dziewczynki. Stan młodszego dziecka nie jest znany - informuje policjantka. 

 

Na miejscu wciąż trwają policyjne czynności z udziałem prokuratora. Droga wojewódzka nr 193 całkowicie zablokowana, co - jak ostrzegła policjantka, może potrwać jeszcze jakiś czas. 

 

Na razie przyczyny wypadku nie są znane, lecz - jak wskazuje mł. asp. Marta Przybecka - poranne warunki na drodze były niekorzystne

 

CIĘŻARÓWKACZOŁOWE ZDERZENIEDROGA WOJEWÓDZKA 193OFIARY ŚMIERTELNEPOLICJAPOLSKASAMOCHÓD OSOBOWYSTUDŹCEWYPADEK

