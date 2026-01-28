Do tragedii na pokładzie samolotu Delta Air Lines doszło 30 kwietnia 2025 r. 44-letnia prawniczka Rachel Green podróżowała wraz ze swoją matką do Londynu, gdzie przeprowadzić miała badania do pisanej przez siebie książki historycznej o Eleonorze Akwitańskiej. W połowie lotu oparła głowę na ramieniu matki; wydawało się, że zasypia.

Niestety, kobieta już nigdy się nie obudziła. Po jej śmierci przeprowadzono śledztwo, którego celem było wykazanie przyczyn nieoczekiwanej śmierci. Jak podaje "The Irish Sun", w wyniku dochodzenia udało się ustalić, że o zgonie zadecydować miała niezdiagnozowana choroba serca.

Śmierć na pokładzie samolotu. Ustalono przyczyny zgonu 44-letniej Amerykanki

Starsza koroner Lydia Brown poinformowała, że Rachel Green miała wrodzoną wadę serca. Co więcej, w jej organizmie wykryto substancje, które miały mieć negatywny wpływ na jej zdrowie w kontekście choroby, z jaką się zmagała. We krwi stwierdzono m.in. melatoninę, antydepresanty oraz niewielką ilość alkoholu. Specjalistka zapewniła też, że śmierć była "natychmiastowa".

Patolog dr Alan Bates sprecyzował, że u zmarłej pasażerki stwierdzono anomalię znaną jako mostek mięśniowy. To przypadek, w którym odcinek tętnicy wieńcowej przebiega przez mięsień sercowy zamiast znajdować się na jego powierzchni.

ZOBACZ: Katastrofa lotnicza w USA. Rozbił się prywatny odrzutowiec, na pokładzie osiem osób

"TIS" podaje, że siostra Green przyznała, że 44-latka przeszła badanie serca, które wyszło "nieprawidłowo". Wyznała też, że nie rozumie, dlaczego w tej sytuacji nie skierowano ją na wizytę u kardiologa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni