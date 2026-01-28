Spotkanie u prezydenta bez KO i Lewicy. Pałac grzmi: Maski opadły

Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy poinformowali, że nie wezmą udziału w czwartkowym spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim. "Maski opadły. KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy" - ocenił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. "KO i Lewica wybrały kolejny konflikt zamiast dialogu i własny polityczny interes zamiast interesu obywateli" - dodał.

Pałac Prezydencki zaprasza na rozmowy ponad podziałami

Karol Nawrocki zaprosił na spotkanie przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Rozmowy w Pałacu Prezydenckim mają się odbyć w czwartek. Wiadomo już, że z zaproszenia prezydenta nie skorzystają przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy.

 

Sytuację skomentował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. "Maski opadły. KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy. Paradoksalnie - dobrze, że wreszcie bez udawania" - napisał na portalu X. 

 

"Nie chodzi o kurtuazyjne spotkanie u Prezydenta. Chodzi o rozmowę o sprawach ludzi: o bezpieczeństwie, tańszym prądzie, lepszej ochronie zdrowia i problemach rolników" - wyjaśnił.

KO i Lewica odmawiają prezydentowi. Głos z Pałacu: Wybrali kolejny konflikt

Szefernaker przypomniał, że "prezydent zaprosił do rozmowy ponad podziałami". "KO i Lewica wybrały kolejny konflikt zamiast dialogu i własny polityczny interes zamiast interesu obywateli. Widać, kto gra o sprawy Polaków, a kto gra w politykę. Po pierwsze Polska, Po pierwsze Polacy!" - podkreślił.

 

"Prezydent nie przedstawił konkretnego celu spotkania"

Argumentując swoją odmowę wzięcia udziału w spotkaniu, przedstawiciele Lewicy tłumaczyli, że nie wiadomo, czego ma ono dotyczyć. - Jesteśmy otwarci na rozmowy na konkretne tematy, konkretne ustawy (...), ale na pewno nie będziemy chodzić na spotkania, które nie wiadomo czemu mają służyć, które nie mają konkretnego celu - powiedziała wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. 

 

Jak uznała, rzeczy te nie zostały jasno wyrażone w zaproszeniu dla jej ugrupowania, a prezydent "nawet nie przedstawił konkretnego celu tego spotkania" zaproszonym parlamentarzystom. - Podejrzewam, że jego celem jest głównie rozgrywanie klubów pomiędzy sobą, no bo ja nawet nie wiem, co to jest za formuła - powiedziała Biejat.

 

W podobnym tonie odmowę wzięcia udziału w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim tłumaczyli przedstawiciele KO. - Z tego, co wiem przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński podjął decyzję, że nie będzie uczestniczył w spotkaniu - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka w "Gościu Wydarzeń", nadmieniając, iż na spotkanie z Nawrockim nie wybierają się również inni przedstawiciele klubu. 

 

Szłapka przypomniał, że kilka dnia temu odbyło się spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem. - Wszystkie najważniejsze sprawy mogły być ustalone - zaznaczył na antenie Polsat News.

 

Dawid Kryska / wka / polsatnews.pl
